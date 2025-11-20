Παραβάσεις από τουρκικά μαχητικά F-16 στο FIR Αθηνών μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου

Παραβάσεις από τρία αεροσκάφη της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, σήμερα στο FIR Αθηνών, στην περιοχή του νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ, στον εναέριο χώρο του FIR Αθηνών, κινήθηκαν συνολικά τρία αεροσκάφη: Ένας σχηματισμός δύο μαχητικών F-16 και ένα μεμονωμένο αεροσκάφος Ναυτικής Συνεργασίας ΑTR-72.

Τα δύο F-16 προχώρησαν σε δύο παραβάσεις κανόνων εναέριας κυκλοφορίας, ενώ το ATR-72 πραγματοποίησε άλλες δύο, που σημαίνει ότι δεν κατατέθηκε σχέδιο πτήσης, όπως έπρεπε. Το σύνολο των κινήσεων καταγράφηκε στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, περιοχή που παραμένει σταθερά στο επίκεντρο των τουρκικών ενεργειών.

Πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι τα τουρκικά F16 δεν χαρακτηρίσθηκαν οπλισμένα από την ελληνική πλευρά.

Ορόσημο η 1η Σεπτεμβρίου

Υπενθυμίζεται ότι η 1η Σεπτεμβρίου, ήταν η ημέρα που επανεμφανίστηκαν οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη τύπου F-16 στο FIR Αθηνών για πρώτη φορά έπειτα από 30 μήνες!

Η τελευταία φορά που είχε καταγραφεί είσοδος οπλισμένων τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών στο FIR Αθηνών και στον ελληνικό εναέριο χώρο, πριν την 1η Σεπτεμβρίου ήταν τον Φεβρουάριο του 2023, πριν από 30 ολόκληρους μήνες! Από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι και χθες, η δραστηριότητα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στο Αιγαίο -δραστηριότητα που παλαιότερα χαρακτηριζόταν παράνομη- είχε σχεδόν μηδενιστεί, ή σποραδικά καταγράφονταν είσοδοι τουρκικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV's και drones) και πολύ σπανιότερα κίνηση κάποιων ελικοπτέρων των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων.

Η τουρκική κίνηση της 1ης Σεπτεμβρίου δημιούργησε έκπληξη στα στρατιωτικά κλιμάκια του υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

Με δεδομένη την πρόθεση της Αθήνας να επανεξετάσει τις εργασίες για την πόντιση του υποθαλάσσιου καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος - Κύπρου, ουδείς μπορεί να αποκλείσει ότι δεν πρόκειται για ένα μήνυμα της τουρκικής πολιτικής ηγεσίας να σταματήσει η προπαρασκευή επανέναρξης των ερευνητικών εργασιών.

Συνέδεαν δε, την επανεμφάνιση τους με τις μελετημένες και απειλητικές δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν κατά της χώρας μας.

Τότε ο Χακάν Φιντάν είχε με προκλητικό ύφος δηλώσει: «Η δική μου συμβουλή στους ίδιους είναι να βγουν πλέον από αυτή την αντιπαλότητα προς την Τουρκία και τους Τούρκους. Δηλαδή, αυτός ο φόβος δεν ωφελεί ούτε τους ίδιους, τους οδηγεί σε συνεχή πανικό, δηλαδή κάθε φορά που ο Δένδιας έχει πρόβλημα, κάνει συνεχώς δηλώσεις κατά της Τουρκίας. Δείχνει στους ανθρώπους συνεχώς έναν Τούρκο εχθρό, μια τουρκική απειλή. Γιατί το δείχνει; "Ψηφίστε με". "Ψηφίστε με ενάντια σε αυτό που σας δείχνω". Αυτή είναι μια φτηνή πολιτική. Κοιτάξτε, κάνοντας μια τέτοια φτηνή εσωτερική πολιτική δεν πρέπει να ανοίγουν την πόρτα σε κρίσεις που θα έχουν τεράστιο γεωστρατηγικό κόστος για το κράτος, το δικό τους κράτος. Δηλαδή, έναντι αυτού του μικρού πολιτικού οφέλους, μπορεί να υπάρξουν πολύ σοβαρές στρατηγικές συνέπειες, που θα κάνουν να τις πληρώσει ο ίδιος του ο λαός και το κράτος του. Όπως είπαμε, το κράτος μας και η πολιτική κουλτούρα μας είναι σε θέση να αντιληφθούν αυτές τις διαφορές. Αλλά εμείς παρακολουθούμε αυτό που πρέπει και κάνουμε αυτό που είναι απαραίτητο».

