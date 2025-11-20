North Evia Pass 2025: Συνολικά υποβλήθηκαν 81.651 αιτήσεις

Το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη δράση North Evia Pass 2025 (24–29 Οκτωβρίου 2025). Δικαίωμα συμμετοχής είχαν ενήλικοι φορολογούμενοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι δεν διαμένουν μόνιμα στην Εύβοια, χωρίς να τίθενται εισοδηματικοί περιορισμοί. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επέτρεψε την εύκολη ταυτοποίηση μέσω Taxisnet. Συνολικά κατατέθηκαν 81.651 αιτήσεις, με σχεδόν ισόποση κατανομή μεταξύ των δύο δήμων: Ιστιαίας–Αιδηψού (51%) και Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας (49%).

Στατιστική εικόνα των αιτήσεων

Η δράση συγκέντρωσε συνολικά 85.804 αιτήσεις, από τις οποίες 81.651 οριστικοποιήθηκαν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, αυτό καταδεικνύει ότι η διαδικασία ήταν απλή και κατανοητή για το κοινό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούσαν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο περιόδους συμμετοχής:

Φάση 1: Νοέμβριος 2025

Φάση 2: Σεπτέμβριος – Νοέμβριος 2026

Η Φάση 2 συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, με την πλειονότητα των αιτήσεων να υποβάλλεται απευθείας μέσω της πλατφόρμας. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. απέστειλε σχετικές ενημερώσεις μέσω email σε όσους είχαν εκκρεμότητες, ώστε όλες οι αιτήσεις να οριστικοποιηθούν εντός των προθεσμιών.

Κλήρωση και αποτελέσματα

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση από τον Φορέα Υλοποίησης, από την οποία αναδείχθηκαν 5.566 τελικοί δικαιούχοι. Συγκεκριμένα:

Δήμος Ιστιαίας–Αιδηψού: 2.783 δικαιούχοι άυλης κάρτας αξίας 150€ (1.392 για Φάση 1 και 1.391 για Φάση 2)

Δήμος Μαντουδίου–Λίμνης–Αγίας Άννας: 2.783 δικαιούχοι άυλης κάρτας αξίας 150€ (1.392 για Φάση 1 και 1.391 για Φάση 2)

Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στις 31 Οκτωβρίου στη σελίδα του προγράμματος, ενώ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν για την πορεία της αίτησής τους μέσω του προσωπικού τους λογαριασμού.

Έκδοση καρτών και ενημέρωση συμμετεχόντων

Οι άυλες ψηφιακές κάρτες της Φάσης 1 (Νοέμβριος 2025) εκδόθηκαν στις 6 Νοεμβρίου 2025, με τους δικαιούχους να ενημερώνονται μέσω email και SMS. Οι κάρτες της Φάσης 2 θα εκδοθούν λίγο πριν την έναρξη της αντίστοιχης περιόδου, από τον Σεπτέμβριο έως τον Νοέμβριο του 2026.

