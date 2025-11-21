Φλώρινα: Νέα προβλήματα στην υδροδότηση από την νυχτερινή βροχόπτωση

Νέα προβλήματα στην υδροδότηση επέφερε η έντονη νυχτερινή βροχόπτωση στη Φλώρινα, καθώς λόγω θολότητας της επιφανειακής υδροληψίας διεκόπη η λειτουργία του διυλιστηρίου στη Δροσοπηγή στις 06:00 π.μ. και παρά τις προσπάθειας για επαναλειτουργία του, αυτό μέχρι τις 11:00 π.μ. δεν κατέστη δυνατό.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Φλώρινας, αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η μείωση των ήδη μειωμένων, λόγω των βροχοπτώσεων των προηγούμενων ημερών, υδατικών αποθεμάτων στις υδατοδεξαμενές της πόλης σε βαθμό που πλέον είναι αναγκαία η διακοπή υδροδότησης από ώρα 12:30 μ.μ. και τουλάχιστον μέχρι τις 16:30 μ.μ. στα τμήματα της πόλης Φλώρινας που οριοθετούνται από την οδό Αριστοτέλους προς Ηπείρου, Κοντοπούλου, Καυκάσου, Λ. Αβέρωφ, Αιμιλιανού, Λ. Κ. Καραμανλή, Δημ. Παπαθανασίου, Μοναστηρίου και τις γύρω από τις προαναφερόμενες οδούς περιοχές.

Απευθύνεται, δε έκκληση προς τους καταναλωτές να περιορίσουν την κατανάλωση νερού τις επόμενες ώρες.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων

Διαβάστε επίσης