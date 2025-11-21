Σφαίρες σε σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο: Ταυτοποιήθηκαν οι τρεις δράστες της επίθεσης

Τα σημάδια από τις σφαίρες στις τζαμαρίες του σπιτιού του επιχειρηματία.

Ανθρωποκυνηγητό έχουν εξαπολύσει οι διωκτικές αρχές στην Ατττική και σε άλλες περιοχές της χώρας, για τον εντοπισμό τριών ατόμων, ενός Έλληνα και δύο αλλοδαπών, οι οποίοι ξημερώματα στις 13 Νοεμβρίου 2025, «γάζωσαν» με 14 σφαίρες το σπίτι επιχειρηματία στη Ρόδο, ενώ φεύγοντας άφησαν στην είσοδο της οικίας ένα μαύρο στεφάνι.

Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, τα στοιχεία των δραστών έχουν ταυτοποιηθεί από τις διωκτικές αρχές που χειρίζονται την υπόθεση, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο εκτέλεσαν το σχέδιο τους.

Πώς έστησαν την επίθεση

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, οι δράστες ήρθαν στο νησί τέσσερις ημέρες πριν το χτύπημα, και έχοντας ορμητήριο σε περιοχή κοντά στο φυτώριο της Ρόδου έστησαν δίκτυο παρακολούθησης του συγκεκριμένου επιχειρηματία. Οι ίδιοι με συντονισμένες κινήσεις κατέγραψαν με κάθε ακρίβεια τον τρόπο που θα εκτελούσαν το σχέδιο τους.

Το χρονικό διάστημα που οι δράστες ήρθαν στη Ρόδο, αφίχθηκε με πλοίο της γραμμής από τον Πειραιά και το αυτοκίνητο με το οποίο κινούνταν στο νησί για να προετοιμάσουν το «χτύπημα» τους.

Το όχημα, σύμφωνα με πληροφορίες εγκαταλείφθηκε όταν οι δράστες έφυγαν από το νησί, στην περιοχή του Φυτωρίου.

Αμέσως μετά το χτύπημα οι τρεις εκ των δραστών αναχώρησαν αεροπορικώς από τη Ρόδο για την Αθήνα, μέσω Καρπάθου.

Η ταυτοποίηση των δραστών έγινε με τη συνδρομή 10μελούς ομάδας του ελληνικού FBI με επικεφαλής αντιστράτηγο της ΕΛ.ΑΣ..

Οι αστυνομικοί έφθασαν στα ίχνη τους χρησιμοποιώντας όσα είχαν καταγράψει κάμερες ασφαλείας από σπίτια, καταστήματα και επιχειρήσεις στην ευρύτερη περιοχή.

Βάσει των ίδιων πληροφοριών, ο «ερασιτεχνικός» τρόπος που κινήθηκαν ήταν αυτός που «πρόδωσε» τους δράστες, ενώ οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο ηθικός αυτουργός να βρίσκεται στην Αθήνα.

Σε κάθε περίπτωση οι έρευνες των διωκτικών αρχών εξακολουθούν να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς έχουν ταυτοποιηθεί τα στοιχεία των δραστών αλλά δεν έχουν εντοπιστεί οι ίδιοι.

Το χρονικό της επίθεσης

Όλα έγιναν λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα την Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 στην περιοχή όπου διαμένει ο επιχειρηματίας. Άγνωστος ή άγνωστοι δράστες άρχισαν να πυροβολούν στοχεύοντας τις μπαλκονόπορτες του σπιτιού του επιχειρηματία και όταν έφυγαν άφησαν ένα μαύρο στεφάνι στην κεντρική πόρτα του οικήματος.

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε τρόμο και φόβο σε κατοίκους όλης της γειτονιάς, η οποία κυριολεκτικά σηκώθηκε ξημερώματα στο πόδι, από τους πυροβολισμούς.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, οι οποίοι συνέλεξαν συνολικά 14 κάλυκες από τις σφαίρες που ο δράστης ή οι δράστες χρησιμοποίησαν, και οι οποίες εντοπίστηκαν σκορπισμένες σε διάφορα σημεία του κήπου. Επίσης οι αστυνομικοί πήραν και το μαύρο στεφάνι, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες έρευνες για τον εντοπισμό στοιχείων τέτοιων, που θα τους οδηγήσουν στους αυτουργούς της πράξης αυτής.

Διαβάστε επίσης