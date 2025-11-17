Ρόδος: Η στιγμή που γαζώνουν σπίτι επιχειρηματία - Βίντεο κατέγραψε τον ήχο από τις σφαίρες

Βίντεο - ντοκουμέντο μέσα από το σπίτι του επιχειρηματία στη Ρόδο, το οποίο δείχνει και καταγράφει με ήχο τις 14 σφαίρες σφαίρες που έπεσαν στη τζαμαρία του σπιτιού, έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Στο βίντεο από κάμερα ασφαλείας που δημοσίευσε η rodiaki.gr, καταγράφηκε η στιγμή που οι άγνωστοι δράστες πυροβόλησαν, ενώ ο επιχειρηματίας και η οικογένειά του βρισκόταν στο σπίτι.

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη ή των δραστών, βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου, να αναλύουν λεπτό προς λεπτό το υλικό των καμερών, όχι μόνο από την οικία του επιχειρηματία, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή.

Από το υλικό που βρίσκεται στα χέρια των διωκτικών αρχών οι έρευνες σύμφωνα με πληροφορίες επεκτείνονται όχι μόνο στην συγκεκριμένη νύχτα, αλλά και μέρες πριν, προκειμένου να διαπιστώσουν αν και κατά πόσο ο δράστης ή οι δράστες που πάτησαν τη σκανδάλη, είχαν επισκεφθεί ξανά το χώρο ή γνώριζαν την περιοχή.

Τι δήλωσε ο επιχειρηματίας

«Είχαμε φύγει με την οικογένεια στην Αθήνα Σάββατο πρωί και γυρίσαμε την Τετάρτη απόγευμα. Το διάστημα εκείνο ίσως είχαν εποπτεύσει τον χώρο του σπιτιού μου. Γυρίσαμε κουρασμένοι και κάτσαμε και στολίσαμε το σπίτι για τα Χριστούγεννα. Ευτυχώς, από την κούραση δεν βγήκα καθόλου από το σπίτι, μπορεί να με σκότωσαν εάν ερχόμουν πρόσωπο με πρόσωπο», ανέφερε ο περιχιερηματίας, ενώ περιέγραψε ένα περίεργο περιστατικό που σημειώθηκε το ίδιο βράδυ, πριν πέσουν για ύπνο: «Είδαμε τον αγώνα του Ολυμπιακού. Ξαφνικά, τρεις φορές έκλεισαν τα φώτα για 15 δευτερόλεπτα. Δεν έχει ξανά γίνει αυτό. Ο καιρός έξω ήταν καλός. Πιθανώς, ήταν αυτοί. Δεν ξέρω για να μην καταγράψουν οι κάμερες, δεν ξέρω. Πέσαμε να κοιμηθούμε και κατά τις 05:00 τα ξημερώματα ακούμε έναν περίεργο θόρυβο κάτω».

Ο θόρυβος εκείνη την ώρα δεν τους κινητοποίησε, καθώς θεώρησαν πως προερχόταν από συνηθισμένα αίτια. «Δεν κατεβήκαμε γιατί θεωρήσαμε ότι είναι το καλοριφέρ από τη ζέστη, ή ότι έπεσε το δέντρο λόγω βάσης. Συνεχίσαν τον ύπνο μας. Όταν κατέβηκε η γυναίκα μου το πρωί, κατά τις 07:00 να φτιάξει το γάλα για τις δύο μου κόρες, είδες αυτά τα σημάδια στην τζαμαρία. Ήρθε, με ξύπνησε και καλέσαμε αμέσως την Ασφάλεια. Βρήκαμε και ένα μαύρο στεφάνι, που άφησαν οι δράστες. Πήδηξαν τον ψηλό τοίχο. Φυσικά και φοβάμαι, είμαι 30 χρόνια επιχειρηματίας στο νησί. Δεν έχω ξανά ζήσει κάτι τέτοιο. Ζήτησα να έχω ασφάλεια. Δεν ξέρω αν θα το κάνουν. Αν μου συμβεί κάτι να ξέρετε, είχα ζητήσει προστασία», επεσήμανε.

Την ώρα της επίθεσης ο επιχειρηματίας βρισκόταν μέσα στο σπίτι του με την οικογένειά του και περιέγραψε τις ώρες πριν και μετά το συμβάν εκφράζοντας παράλληλα την ανησυχία. Παράλληλα όπως αποκάλυψε έχει ήδη ζητήσει προστασία για τη διασφάλιση της ακεραιότητάς του και της οικογένειάς του.

Το μαύρο στεφάνι ως μήνυμα εκφοβισμού

Οι αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν άμεσα στο σημείο και ξεκίνησαν εκτεταμένες έρευνες. Κλιμάκια της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, ομάδες ασφαλείας και ειδικοί της σήμανσης περισυνέλλεξαν κάλυκες από τον αύλειο χώρο και τον πεζόδρομο, ενώ αξιολόγησαν λεπτομερώς όλα τα ίχνη που άφησαν πίσω τους οι δράστες.

Οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερη σημασία στο μαύρο στεφάνι που εντοπίστηκε στην κεντρική είσοδο του σπιτιού το οποίο άφησαν οι δράστες στο σημείο προτού τραπούν σε φυγή.

Κατά τις εκτιμήσεις των Αρχών, πρόκειται για ένα σαφές στοιχείο σημειολογίας που θεωρείται μήνυμα εκφοβισμού και προσθέτει νέα διάσταση στην υπόθεση.

Με πληροφορίες από την εφημερίδα «Δημοκρατία», «Ροδιακή»

