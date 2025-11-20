Ρόδος: Τρόμος για υπάλληλο μίνι μάρκετ- Κουκουλοφόρος τον απείλησε με μαχαίρι για να τον ληστέψει

Στιγμές τρόμου βίωσε το πρωί της Τετάρτης (19/11) ένας υπάλληλος μίνι μάρκετ στην Ρόδο όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν κουκουλοφόρο που κρατούσε μαχαίρι.

Ο κουκουλοφόρος υπό την απειλή του μαχαιριού υποχρέωσε τον υπάλληλο να του παραδώσει τα χρήματα που είχε η ταμειακή μηχανή προτού τραπεί σε φυγή.

Για το περιστατικό, ενημερώθηκε η υποδιεύθυνση ασφάλειας Ρόδου, στελέχη της οποίας διενεργούν ελέγχους για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του θρασύτατου δράστη.

Η ένοπλη ληστεία έγινε σε κατάστημα μίνι μάρκετ στην στην οδό Αγίας Σοφίας και καταγράφτηκε καρέ – καρέ στην κάμερα ασφαλείας που διαθέτει το κατάστημα.

Δείτε το βίντεο ντοκουμέντο από την ένοπλη ληστεία:

Με πληροφορίες από rodiaki.gr

