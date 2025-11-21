Τορίνο: Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή (21/11) η μεταμόσχευση ήπατος στον 18χρονο Μάριο από το Αγρίνιο.

Ο 18χρονος Μάριος είχε εμφανίσει οξεία ηπατική ανεπάρκεια, οφειλόμενη σε ένα εκ γενετής σπάνιο σύνδρομο, το οποίο πλήττει κυρίως το ήπαρ.

Το απόγευμα της Κυριακής (16/11) αναχώρησε για το Τορίνο της Ιταλίας, με αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας, για το εξειδικευμένο κέντρο μεταμόσχευσης ήπατος.

«Ο 18χρονος Μάριος με το σπάνιο σύνδρομο Alagille μεταμοσχεύθηκε σήμερα στο Τορίνο. Άλλη μια επιτυχής προσπάθεια – τώρα πλέον αισιοδοξούμε για την έκβαση του. Όλα πιστεύω θα πάνε καλά», έγραψε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Ο 18χρονος Μάριος με το σπάνιο σύνδρομο Alagille μεταμοσχεύθηκε σήμερα στο Τορίνο. Άλλη μια επιτυχής προσπάθεια - τώρα πλέον αισιοδοξούμε για την έκβαση του. Όλα πιστεύω θα πάνε καλά — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) November 21, 2025

Η συγκινητική ανάρτηση της μητέρας για τη γιορτή του

Ανήμερα της ονομαστικής εορτής του, η μητέρα του, η κυρία Βέρρη, ανέφερε σε συγκινητική ανάρτησή της το πρωί της Παρασκευής (21/11) ότι «φέτος θα γιορτάσουμε στην εντατική, όμως, σε αυτό το δωμάτιο παίρνεις τόση φροντίδα και ζεστασιά».

«Επίσης, εδώ ξέρεις, οι γιατροί και όλο το προσωπικό σε έχουν υιοθετήσει, όπως λένε. Εγώ θα είμαι εκεί δίπλα σου, για να μην νιώθεις μόνος, και εσύ θα γεμίζεις με ομορφιά τη δική μου μοναξιά», πρόσθεσε.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Εύης Βέρρη:

«Μαριάκο μου, χρόνια πολλά. Περίμενες με ανυπομονησία την γιορτή σου, όπως κάθε χρόνο. Είμαι σίγουρη ότι η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο μίας νέας ζωής.

Φέτος θα την γιορτάσουμε στην εντατική, όμως σε αυτό το δωμάτιο παίρνεις τόση φροντίδα και ζεστασιά. Επίσης, εδώ ξέρεις, οι γιατροί και όλο το προσωπικό σε έχουν υιοθετήσει, όπως λένε.

Εγώ θα είμαι εκεί δίπλα σου, για να μην νιώθεις μόνος, και εσύ θα γεμίζεις με ομορφιά τη δική μου μοναξιά.

Σας ευχαριστούμε όλους, μέσα από την καρδιά μας, για την αγάπη σας. Και η δική μου “Άλλη εγώ”, αυτή που βγαίνει πάντα στα δύσκολα, μου λέει όλα αυτά τα χρόνια: Η νέα σου ζωή σε κάνει απλή, γήινη, γυμνή από προσποιήσεις.

Γελάς πιο αληθινά, αγαπάς πιο βαθιά, συγκινείσαι πιο εύκολα.

Και κάπου εκεί αρχίζεις να καταλαβαίνεις: Δεν είναι τι έφυγε. Είναι τι έμεινε μέσα σου. Δεν είναι όλα όπως πριν. Αλλά μπορεί να είναι όμορφα αλλιώς.

Σε ευχαριστώ, Μάριε, που ήρθες στη ζωή μου και τη γεμίζεις με τη ζωντάνια σου, την αθωότητά σου, τη δύναμή σου και την αγάπη σου».

Διαβάστε επίσης