Το συγκινητικό μήνυμα της μητέρας του Μάριου για τη γιορτή του: Ο 18χρονος περιμένει μόσχευμα ήπατος

Εν αναμονή των καλών νέων για την εύρεση του υπερπολύτιμου μοσχεύματος βρίσκονται ο 18χρονος Μάριος και η οικογένειά του, στο εξειδικευμένο μεταμοσχευτικό κέντρο του Τορίνο της Ιταλίας, προκειμένου να υποβληθεί επιτέλους σε μεταμόσχευση ήπατος και να κερδίσει τη «μάχη» για τη ζωή του.

Η ιστορία του έχει προκαλέσει πανελλήνιο ενδιαφέρον και μεγάλη συγκίνηση στο Αγρίνιο. Σήμερα, 21 Νοεμβρίου, που είναι η γιορτή του Μάριου, η κυρία Βέρρη ανέφερε σε συγκινητική δημοσίευση ότι «φέτος θα γιορτάσουμε στην εντατική, όμως, σε αυτό το δωμάτιο παίρνεις τόση φροντίδα και ζεστασιά.

Επίσης, εδώ ξέρεις, οι γιατροί και όλο το προσωπικό σε έχουν υιοθετήσει, όπως λένε. Εγώ θα είμαι εκεί δίπλα σου, για να μην νιώθεις μόνος, και εσύ θα γεμίζεις με ομορφιά τη δική μου μοναξιά».

Ολόκληρη η ανάρτηση της Εύης Βέρρη:

«Μαριάκο μου, χρόνια πολλά. Περίμενες με ανυπομονησία την γιορτή σου, όπως κάθε χρόνο. Είμαι σίγουρη ότι η Παναγία θα σου κάνει το τέλειο δώρο μίας νέας ζωής.

Φέτος θα την γιορτάσουμε στην εντατική, όμως σε αυτό το δωμάτιο παίρνεις τόση φροντίδα και ζεστασιά. Επίσης, εδώ ξέρεις, οι γιατροί και όλο το προσωπικό σε έχουν υιοθετήσει, όπως λένε.

Εγώ θα είμαι εκεί δίπλα σου, για να μην νιώθεις μόνος, και εσύ θα γεμίζεις με ομορφιά τη δική μου μοναξιά.

Σας ευχαριστούμε όλους, μέσα από την καρδιά μας, για την αγάπη σας. Και η δική μου “Άλλη εγώ”, αυτή που βγαίνει πάντα στα δύσκολα, μου λέει όλα αυτά τα χρόνια: Η νέα σου ζωή σε κάνει απλή, γήινη, γυμνή από προσποιήσεις.

Γελάς πιο αληθινά, αγαπάς πιο βαθιά, συγκινείσαι πιο εύκολα.

Και κάπου εκεί αρχίζεις να καταλαβαίνεις: Δεν είναι τι έφυγε. Είναι τι έμεινε μέσα σου. Δεν είναι όλα όπως πριν. Αλλά μπορεί να είναι όμορφα αλλιώς.

Σε ευχαριστώ, Μάριε, που ήρθες στη ζωή μου και τη γεμίζεις με τη ζωντάνια σου, την αθωότητά σου, τη δύναμή σου και την αγάπη σου».