Στάθης Παναγιωτόπουλος: «Νιώθω απογοήτευση» λέει η πρώτη καταγγέλλουσα για το revenge porn

Σε φυλάκιση τριών ετών με αναστολή για τρία χρόνια καταδικάστηκε ο πρώην τηλεπαρουσιαστής Στάθης Παναγιωτόπουλος από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης, για τη δημοσιοποίηση προσωπικού υλικού της πρώην συντρόφου του στο διαδίκτυο.

Ο δικηγόρος του, Γιώργος Δάκουρας, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» υποστήριξε ότι «όλη η παρεκκλίνουσα συμπεριφορά οφείλεται σε ψυχιατρικά αίτια. Σε όλες τις περιπτώσεις έχει γίνει επεξεργασία ώστε να μην υπάρχει δυνατότητα ταυτοποίησης των προσώπων που συμμετέχουν στα βίντεο».

Αντίθετα, η δικηγόρος της πρώτης καταγγέλλουσας, Σταυρούλα Πρίλη, τόνισε: «Ο κατηγορούμενος παραδέχθηκε την πράξη του, όμως τότε δεν υπήρχαν ψυχιατρικά προβλήματα. Υποτιμά τη νοημοσύνη μας και προστατεύεται πολύ καλά, χωρίς να αναλαμβάνει τις συνέπειες των πράξεών του. Τα προσωπικά δεδομένα δεν μπορούν να κοινοποιούνται από κανέναν».

Η ίδια η καταγγέλουσα, δήλωσε στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται»: «Νιώθω μεγάλη απογοήτευση. Πρέπει να μπει ξεκάθαρο νομικό πλαίσιο για τα αδικήματα που αφορούν την κοινοποίηση προσωπικών στιγμών στο διαδίκτυο. Το να ανεβάζεις βίντεο προσωπικών στιγμών κάποιου, εκθέτοντάς τον σε εκατομμύρια χρήστες, και αυτά να μένουν για πάντα στο διαδίκτυο, είναι τρομακτικό. Για 12 χρόνια ο κατηγορούμενος διατηρούσε προφίλ και σελίδες πορνογραφικού περιεχομένου με εικόνες από μένα και άλλες γυναίκες. Του ζητούσα για δύο χρόνια να διαγράψει το υλικό, χωρίς αποτέλεσμα, μέχρι που η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα».

Υπενθυμίζεται ότι ο 61χρονος κατηγορούμενος αντιμετώπιζε κατηγορία για χρήση και διάδοση αρχείων προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν τη σεξουαλική ζωή άλλου προσώπου, με σκοπό τη βλάβη, κατ’ εξακολούθηση. Η πράξη, που κανονικά διώκεται σε βαθμό κακουργήματος, μετατράπηκε σε πλημμέλημα από τους δικαστές, κρίνοντας ότι δεν τελέστηκε με σκοπό την πρόκληση βλάβης.

Η δίκη διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, με την παθούσα ως βασική μάρτυρα. Ο κατηγορούμενος δεν παρέστη, εκπροσωπήθηκε όμως από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του, οι οποίοι ζήτησαν συγγνώμη από την παθούσα. Όπως φέρεται να δήλωσε μέσω των συνηγόρων του, δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει βλάβη ούτε να αποκομίσει οικονομικό όφελος. Το δικαστήριο αναγνώρισε ελαφρυντικό και μετέτρεψε την κατηγορία σε πλημμεληματική.

Ο Στάθης Παναγιωτόπουλος είχε τιμωρηθεί με την ίδια ποινή και τον περασμένο Μάιο για ανάλογη πράξη σε βάρος άλλης γυναίκας, ενώ εκκρεμεί τρίτη δικογραφία με το ίδιο αντικείμενο.

