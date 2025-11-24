Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Νοεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Γενναίο πακέτο υπέρ της στρατιωτικής οικογένειας
Ελεύθερος Τύπος: Ανοίγει ο δρόμος για αυξήσεις επικουρικών
Τα Νέα: Απολογισμός
Η Καθημερινή: Η Άγκυρα απομακρύνεται από τα "ήρεμα νερά"
07:14 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 24 Νοεμβρίου
06:58 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
06:34 ∙ WHAT THE FACT
Νέα δεδομένα αποκαλύπτουν γιατί η Αφρική χωρίζεται στα δύο
06:32 ∙ LIFESTYLE
Αλλαγές στη βραδινή ζώνη και αγαπημένες σειρές «στο κόκκινο»
05:32 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
