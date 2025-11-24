Ηράκλειο: Ανείπωτος θρήνος για το δίχρονο κοριτσάκι που «έσβησε» στην αγκαλιά της μητέρας της

Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στη δίχρονη Εφραιμία

Ηράκλειο: Ανείπωτος θρήνος για το δίχρονο κοριτσάκι που «έσβησε» στην αγκαλιά της μητέρας της
Βαριά ατμόσφαιρα επικρατεί στην Τύλισο του Δήμου Μαλεβιζίου, στο Ηράκλειο, που θρηνεί ένα αγγελούδι μόλις 2,5 ετών. Η ασύλληπτη τραγωδία γράφτηκε το απόγευμα της Κυριακής (23/11) με το μικρό κοριτσάκι να «σβήνει» στην αγκαλιά της μητέρας της.

Το τραγικό περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ το παιδί επέβαινε στο αυτοκίνητο μαζί με τη μητέρα του. Ξαφνικά, το κοριτσάκι εμφάνισε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα η μητέρα του να σταματήσει αμέσως το όχημα στην άκρη του δρόμου, προσπαθώντας να του προσφέρει βοήθεια. Ωστόσο, παρά τις απεγνωσμένες προσπάθειές της, η μικρή Εφραιμία κατέληξε στα χέρια της, σύμφωνα με το cretaone.gr.

Η οικογένεια, που έχει ακόμη δύο παιδιά –ένα αγόρι και ένα κορίτσι– βρίσκεται αντιμέτωπη με μια ανείπωτη τραγωδία.

Η νεκρώσιμος ακολουθία της μικρής Εφραιμίας θα τελεστεί σήμερα, Δευτέρα 24 Νοεμβρίου, στις 15:30, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Τύλισο.

