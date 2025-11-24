Odyssey Cybersecurity: Αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της κυβερνοανθεκτικότητας στον τουρισμό

Η εταιρεία ανέδειξε τους αυξανόμενους ψηφιακούς κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις φιλοξενίας, στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη Philoxenia 2025 ως στρατηγικός συνεργάτης κυβερνοασφάλειας

Odyssey Cybersecurity: Αναδεικνύει την ανάγκη ενίσχυσης της κυβερνοανθεκτικότητας στον τουρισμό
«Η κυβερνοασφάλεια αποτελεί πλέον δομικό παράγοντα αξιοπιστίας για τον ελληνικό τουρισμό, σε μια περίοδο όπου οι επιχειρήσεις φιλοξενίας καλούνται να διαχειριστούν απειλές που εξελίσσονται ταχύτερα από τις παραδοσιακές μεθόδους προστασίας». Η τοποθέτηση αυτή του κ. Απόστολου Πανδρούλα, Γενικού Διευθυντή της Odyssey Cybersecurity, στο πλαίσιο της φετινής Philoxenia, αναδεικνύει την αναγκαιότητα για θωράκιση των εταιρειών φιλοξενίας, σε ένα νευραλγικό κλάδο της Ελληνικής οικονομίας. Ως στρατηγικός συνεργάτης κυβερνοασφάλειας στη φετινή διοργάνωση, η Odyssey παρουσίασε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ψηφιακές υποδομές των επιχειρήσεων - από τα συστήματα κρατήσεων έως τις υποδομές πληρωμών.

Με τον κ. Ηλία Σαλπέα, Business Development Manager – Public Sector, να παρουσιάζει πραγματικά περιστατικά κυβερνοεπιθέσεων στον κλάδο της φιλοξενίας, δόθηκε έμφαση στις ουσιαστικές επιπτώσεις μιας πιθανής κυβερνοεπίθεσης στη λειτουργία μιας επιχείρησης. «Μια ολιγόωρη διακοπή μπορεί να επιφέρει σημαντικές οικονομικές και λειτουργικές συνέπειες ακόμη και υποβάθμιση της φήμης και αξιοπιστίας μιας εταιρείας» ανέφερε ο κ. Σαλπέας και επεσήμανε ότι «η αποτελεσματική πρόληψη, η άμεση απόκριση σε περιστατικά και η συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού συνιστούν βασικούς άξονες θωράκισης των επιχειρήσεων στον κλάδο της φιλοξενίας».

Με τις τουριστικές επιχειρήσεις να μετατρέπονται πλέον σε στόχους κακόβουλων επιθέσεων, στελέχη της Odyssey συνομίλησαν με επαγγελματίες του κλάδου στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο της εταιρείας, εστιάζοντας στις ολοένα αυξανόμενες κυβερνοαπειλές: απόπειρες υποκλοπής δεδομένων πελατών, οικονομικές απάτες, περιστατικά ransomware και παρεμβάσεις σε κρίσιμες ψηφιακές λειτουργίες.

Για τη συλλογική ευθύνη και την αναγκαιότητα συντονισμένων δράσεων ψηφιακής θωράκισης των επιχειρήσεων στον κλάδο, συνομίλησε ο Γενικός Διευθυντής της Odyssey κ. Απόστολος Πανδρούλας στο σχετικό πάνελ με συμμετοχή ακαδημαϊκών φορέων και εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ανέφερε σχετικά: «Η προστασία του τουριστικού οικοσυστήματος δεν μπορεί να επιτευχθεί αποσπασματικά. Απαιτεί κοινή στρατηγική, συνεργασία και διαρκή ετοιμότητα από όλους τους εμπλεκόμενους».

Η σημασία που αποδίδουν οι τοπικές αρχές στην ενίσχυση της ψηφιακής ασφάλειας την προώθηση συνεργειών με τον ιδιωτικό τομέα, αναδείχθηκε και στη συνομιλία στελεχών της Odyssey με τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Νικόλαου Τζιόλλα, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στο περίπτερο της εταιρείας.

Με ενεργό ρόλο στην προώθηση της ψηφιακής ασφάλειας στην ελληνική αγορά, η Odyssey παραμένει πιστή στη δέσμευσή της να υποστηρίζει τις επιχειρήσεις στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, προσφέροντας ασφαλείς, καινοτόμες και αξιόπιστες λύσεις — δέσμευση που επεκτείνεται και στον τουριστικό κλάδο, όπου η ενίσχυση της κυβερνοανθεκτικότητας αποτελεί κρίσιμη προτεραιότητα. Η συμμετοχή της στη Philoxenia εντάσσεται σε αυτή τη στρατηγική κατεύθυνση, αναδεικνύοντας τον ρόλο της εταιρείας στην ενημέρωση και υποστήριξη των επιχειρήσεων του κλάδου.


Σχετικά με την Odyssey

Η Odyssey ηγέτης στον τομέα της Κυβερνοασφάλεια για περισσότερο από 2 δεκαετίες, υποστηρίζει παγκοσμίως οργανισμούς στο ταξίδι τους προς την επίτευξη και τη διατήρηση της κυβερνοανθεκτικότητας, σε ένα συνεχώς αυξανόμενο και μεταβαλλόμενο τοπίο απειλών.

Η ολιστική προσέγγιση της Odyssey συνδυάζει λύσεις, υπηρεσίες και προϊόντα μεταξύ των Managed Services, Advisory Services (GRC), Hybrid Integrated Solutions και την πλατφόρμα ClearSkies™ Threat Detection, Investigation and Response (TDIR).

