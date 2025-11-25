Κίνηση τώρα: «Απέραντο πάρκινγκ» η Κηφισίας - Μεγάλες καθυστερήσεις σε Κηφισό και Αττική Οδό

Κυκλοφοριακά προβλήματα θα συναντήσουν οι οδηγοί στους δρόμους της Αττικής.

Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στην Λεωφόρο Κηφισίας, την Λεωφόρο Κηφισού, την Π. Τσαλδάρη, την Λεωφόρο Συγγρού (ανοδος), Λεωφόρο Β. Αμαλίας, Λεωφόρος Β. Κωνσταντίνου, Λεωφόρο Β. Σοφίας.

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό, καθώς επικρατούν:

Καθυστερήσεις 20΄-25΄από Παιανία έως Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Καθυστερήσεις 10΄-15΄από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην Περιφ. Υμηττού.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο:

-Άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας,

-5΄-10΄στην έξοδο για Λαμία.