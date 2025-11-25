Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας - Καθυστερήσεις 30' στην Αττική Οδό
Κυκλοφοριακά προβλήματα θα συναντήσουν οι οδηγοί αυτή την ώρα σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Αττικής
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στη Λεωφόρο Κηφισού, την Κηφισίας, την Βασιλίσσης Αμαλίας, την Βασιλίσσης Σοφίας και την Κατεχάκη.
Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό.
Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις άνω των 30' θα συναντήσουν οι οδηγοί στις εξόδους για Λαμία (ρεύμα προς Ελευσίνα και προς Αεροδρόμιο) λόγω ατυχήματος επί της Αθηνών - Λαμίας.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:21 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Παναθηναϊκός: Θλάση ο Λαφόν, φλεγμονή ο Τσιριβέγια
13:16 ∙ ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Εορτολόγιο 26 Νοεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία αύριο
13:15 ∙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Tech at the Core: Ένα Best Workplace in Tech διαφορετικό από τα άλλα
12:47 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ