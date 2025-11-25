Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Κηφισίας - Καθυστερήσεις 30' στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση αυτή την ώρα σε αρκετούς δρόμους της Αττικής, με τα μεγαλύτερα προβλήματα να εντοπίζονται στη Λεωφόρο Κηφισού, την Κηφισίας, την Βασιλίσσης Αμαλίας, την Βασιλίσσης Σοφίας και την Κατεχάκη.

Με υπομονή πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί και στην Αττική Οδό.

Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις άνω των 30' θα συναντήσουν οι οδηγοί στις εξόδους για Λαμία (ρεύμα προς Ελευσίνα και προς Αεροδρόμιο) λόγω ατυχήματος επί της Αθηνών - Λαμίας.