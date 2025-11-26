Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε τις εμφανίσεις του για λόγους υγείας

Την ακύρωση των προγραμματισμένων εμφανίσεών του ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, μετά την υποτροπή ενός χρόνιου προβλήματος υγείας.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο τραγουδιστής γνωστοποίησε ότι δεν είναι σε θέση να συνεχίσει τις συναυλίες του και πως θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επείγουσα οφθαλμολογική επέμβαση.

Όπως αναφέρει, το ζήτημα υγείας που τον ταλαιπωρεί κατά καιρούς παρουσίασε επιδείνωση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση επέμβαση. Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι θα επιστρέψει στη σκηνή μόλις αναρρώσει και λάβει το «πράσινο φως» από τους γιατρούς.

Ο καλλιτέχνης ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τη στήριξη και την κατανόηση, επισημαίνοντας ότι σκοπεύει να επανέλθει δριμύτερος μετά την αποκατάστασή του.