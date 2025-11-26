Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε τις εμφανίσεις του για λόγους υγείας

Μόλις αναρρώσει θα επιστρέψει και πάλι στη σκηνή

Newsbomb

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε τις εμφανίσεις του για λόγους υγείας
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Την ακύρωση των προγραμματισμένων εμφανίσεών του ανακοίνωσε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, μετά την υποτροπή ενός χρόνιου προβλήματος υγείας.

Με ανάρτησή του στο Instagram, ο τραγουδιστής γνωστοποίησε ότι δεν είναι σε θέση να συνεχίσει τις συναυλίες του και πως θα χρειαστεί να υποβληθεί σε επείγουσα οφθαλμολογική επέμβαση.

Όπως αναφέρει, το ζήτημα υγείας που τον ταλαιπωρεί κατά καιρούς παρουσίασε επιδείνωση, γεγονός που καθιστά αναγκαία την άμεση επέμβαση. Διαβεβαίωσε ωστόσο ότι θα επιστρέψει στη σκηνή μόλις αναρρώσει και λάβει το «πράσινο φως» από τους γιατρούς.

Ο καλλιτέχνης ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για τη στήριξη και την κατανόηση, επισημαίνοντας ότι σκοπεύει να επανέλθει δριμύτερος μετά την αποκατάστασή του.

https://www.instagram.com/p/DRhzAZ9gr73/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:11ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Champions League: Η PSV «σκόρπισε» τη Λίβερπουλ, η Άρσεναλ «λύγισε» την Μπάγερν

00:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4: Πάλεψε αλλά δεν μπορούσε να σταματήσει τον απίθανο Εμπαπέ - Βίντεο

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Θύμα απάτης επιχειρηματίας από έμπορο αυτοκινήτων - Του απέσπασε 40.000 ευρώ

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4 (Τελικό): Πάλεψε αλλά υπέκυψε στον απίθανο Εμπαπέ - Δείτε βίντεο

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Μιχάλης Χατζηγιάννης: Ακύρωσε τις εμφανίσεις του για λόγους υγείας

23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague βαθμολογία: Το καλύτερο ρεκόρ ο Παναθηναϊκός AKTOR, υποχώρησε ο Ολυμπιακός

23:45ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Προβλήματα στο Αγρίνιο - Υπερχείλισε ρέμα στο Ζευγαράκι

23:33ΚΟΣΜΟΣ

Επίσκεψη Μακρόν στην Κίνα από 3 έως 5 Δεκεμβρίου

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Αντικρουόμενες πληροφορίες για την κατάσταση των δύο ανδρών της Εθνοφρουράς

23:21ΠΑΙΔΕΙΑ

Αναβάθμιση αθλητικού εξοπλισμού σε 4.550 σχολεία από το υπουργείο Παιδείας

23:09ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Κλειστά τα σχολεία και την Πέμπτη στην Κέρκυρα

22:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκροί οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς που δέχτηκαν πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο - «Αυτό το κτήνος θα πληρώσει πολύ ακριβά», λέει ο Τραμπ

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: 50χρονη αποπειράθηκε να κρεμαστεί - Τη βρήκε ο σύντροφος της τελευταία στιγμή, την  επανέφεραν οι γιατροί 

22:43ΚΟΣΜΟΣ

Χονγκ Κονγκ: Τρεις συλλήψεις για τη θανατηφόρα πυρκαγιά σε ουρανοξύστη - 36 νεκροί, 279 αγνοούμενοι

22:37ΕΛΛΑΔΑ

Δικηγόρος οικογένειας 19χρονου Ραφαήλ: Άμεσα ανακλαστικά Δένδια - Τι είπε στους τραγικούς γονείς

22:34ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Ορεστιάδα για την εξαφάνιση 23χρονου

22:26ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ακινητοποιήθηκαν οι αναχωρήσεις προς το αεροδρόμιο Ρόναλντ Ρέιγκαν λόγω ζητημάτων ασφαλείας

22:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Ερυθρός Αστέρας – Ολυμπιακός 91-80: «Λύγισαν» στο Βελιγράδι οι «ερυθρόλευκοι»

22:19ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τηλεσκόπιο στη Χιλή κατέγραψε εκπληκτική νέα εικόνα μιας «κοσμικής πεταλούδας»

22:08ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 27χρονος που έτρεχε με 162 χλμ. στη Λεωφόρο Μαραθώνος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:45ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague βαθμολογία: Το καλύτερο ρεκόρ ο Παναθηναϊκός AKTOR, υποχώρησε ο Ολυμπιακός

20:40ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στη Γαλλία: Ανώτερος κρατικός λειτουργός είχε «ναρκώσει» πάνω από 240 γυναίκες - Ήθελε να τις υποχρεώσει να ουρήσουν

22:55ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: 50χρονη αποπειράθηκε να κρεμαστεί - Τη βρήκε ο σύντροφος της τελευταία στιγμή, την  επανέφεραν οι γιατροί 

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: Οι 11 περιοχές που θα «χτυπήσει» - Πότε είναι το επικίνδυνο 48ώρο

19:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άγριος καβγάς Γεωργιάδη με Κωνσταντοπούλου στη Βουλή - Προσωπικές αιχμές, βαριές κουβέντες - Βίντεο

23:37ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποια είναι η Καλλιόπη Σεμερτζίδου που παραιτήθηκε από συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων της ΝΔ

15:17ΕΛΛΑΔΑ

Η Ομόνοια φωτίζεται κίτρινη: Η καρδιά της πόλης για πρώτη φορά στo χρώμα «Ευχαριστώ»

21:48ΕΛΛΑΔΑ

Θλίψη για τον θάνατο του Αλβανού τραγουδιστή Shpat Kasapi - Έπαθε καρδιακή προσβολή στη σκηνή

22:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεκροί οι δύο άνδρες της Εθνοφρουράς που δέχτηκαν πυροβολισμούς κοντά στον Λευκό Οίκο - «Αυτό το κτήνος θα πληρώσει πολύ ακριβά», λέει ο Τραμπ

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Εισάγεται νέο μάθημα σε Δημοτικό, Γυμνάσιο και Λύκειο

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Ξάνθη: Αύριο απολογούνται 10 άτομα επειδή... ύψωσαν σιδερένιο Σταυρό που έγινε viral - βίντεο

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Χτυπά την Κέρκυρα - Ήχησε το 112 - Ποτάμια οι δρόμοι - Ακυρώθηκαν πτήσεις

20:59ΕΛΛΑΔΑ

Την Παρασκευή το τελευταίο αντίο στον 19χρονο Ραφαήλ – Η σπαρακτική ανάρτηση του πατέρα του

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στη Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι εκτρέφει γάτες για να τις τρώει – «Αν το έκαναν κι’ άλλοι θα έπεφταν οι τιμές στο κρέας», ισχυρίζεται

23:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης 3-4 (Τελικό): Πάλεψε αλλά υπέκυψε στον απίθανο Εμπαπέ - Δείτε βίντεο

20:25ΕΛΛΑΔΑ

Κόκκινος συναγερμός για λειψυδρία σε Πάτμο, Λέρο - Στα πρόθυρα υδροδοτικής κρίσης η Αττική

19:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Ζέλικο Ομπράντοβιτς: Οριστική η αποχώρηση από την Παρτίζαν - Έμεινε στην Αθήνα

06:04ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το μεγαλύτερο διαμάντι του κόσμου: Είναι κατάμαυρο, πιθανόν «εξωγήινης» προέλευσης με τιμη πώλησης από 12 εκατ. - Ο τεχνίτης που το λάξεψε μιλά στο Newsbomb

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Δομοκό: 50χρονος πέθανε μετά από τσίμπημα μέλισσας - Έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου τρέχοντας στο φαρμακείο

21:29ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Adel: «Σύννεφο ύψους 11 χιλιομέτρων στην Αιτωλοακαρνανία» – Ήχησε το 112

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ