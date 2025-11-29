Αποστρατεύεται έπειτα από 35 χρόνια ο εμβληματικός τροχονόμος της Κηφισίας, Σπύρος Μερτζανίδης

Ένας από τους πιο εμβληματικούς τροχονόμους της Αθήνας ύστερα από 35 χρόνια υπηρεσίας αποσύρεται από την ενεργό δράση.

Αποσύρεται από την ενεργό δράση ένας από τους πλέον εμβληματικούς τροχονόμους της Αθήνας. Ο Σπύρος Μερτζανίδης κατάφερε κάτι μοναδικό: σχεδόν όλες τις βάρδιες του, επί 35 συναπτά έτη, τις εκτέλεσε ως πεζός τροχονόμος στην εξαιρετικά δύσκολη και κομβική διασταύρωση της Λεωφόρου Κηφισίας και Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Ο ρυθμιστής της πιο δύσκολης διασταύρωσης

Συνάδελφοί του ομολογούν ότι η συγκεκριμένη διασταύρωση είναι μία από τις πιο απαιτητικές για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας στην Αθήνα. Όμως, από τα «χέρια» του κ. Μερτζανίδη πέρασαν όλοι οι Μεγάλοι Ηγέτες που επισκέφθηκαν την Αθήνα από το 1990 και μετά, όπως Αρχηγοί Κρατών, Πάπες και Πρωθυπουργοί. Παράλληλα, διευκόλυνε καθημερινά και τον απλό κόσμο στην πρωινή του μετακίνηση.

Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας του, ο κ. Μερτζανίδης έφερε εις πέρας πλήθος μέτρων τροχαίας και ελευθέρωσε αμέτρητα ασθενοφόρα με επείγοντα περιστατικά που κατευθύνονταν στα νοσοκομεία της περιοχής. Ήταν πάντα σοβαρός, μετρημένος, αλλά ταυτόχρονα κοινωνικός, φιλικός και ευγενικός, εντός και εκτός διασταύρωσης.

Συγκινητικός αποχαιρετισμός στο σημείο της υπηρεσίας

Για τον λόγο αυτό, στην τελευταία του βάρδια το Σάββατο το πρωί, ο κ. Μερτζανίδης δεν ήταν μόνος.

Στο σημείο όπου πέρασε μια ολόκληρη υπηρεσιακή ζωή, βρέθηκαν συνάδελφοι και κάτοικοι της περιοχής, με τους οποίους είχε καθημερινή επαφή και στους οποίους ήταν ιδιαίτερα αγαπητός, για να τον αποχαιρετήσουν.

Η ηγεσία της Υπηρεσίας του ήταν παρούσα για να τον βραβεύσει, όπως και η Τοπική Διοίκηση Αττικής της Διεθνούς Ενώσεως Αστυνομικών (του μεγαλύτερου συλλόγου φιλίας Αστυνομικών παγκοσμίως). Παρόντες στην εκδήλωση ήταν και άλλοι συνάδελφοι τροχονόμοι της ίδιας Υπηρεσίας που συνταξιοδοτήθηκαν και βραβεύτηκαν μαζί του.