Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας που έτρεχε με 216χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Ο 56χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα

Newsbomb

Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας που έτρεχε με 216χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης
ΕΛΛΑΔΑ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συνελήφθη από την Τροχαία 56χρονος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης αλυσίδας φούρνων να τρέχει με ταχύτητα 216 χλμ/ώρα επί της Λ. Βουλιαγμένης στην Αργυρούπολη στο ύψος του ΣΕΠΑ, υπερβαίνοντας το όριο κατά 146 χλμ./ώρα.

Ο 56χρονος οδηγούσε μαύρη λαμποργκίνι.

Οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

troxaia.jpg

Την ίδια στιγμή, συνελήφθη από την Τροχαία ένας 38χρονος στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ρεύμα προς Ραφήνα με ταχύτητα 179 χλμ./ώρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:48LIFESTYLE

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Αποκάλυψε το αγαπημένο του χόμπι με την Κέιτ Μίντλετον

16:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σεισμός» στο Κίεβο από την παραίτηση Γερμάκ – Μήνυμα επανεκκίνησης ή προάγγελος χάους στην ουκρανική ηγεσία;

16:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Τι πρέπει να κάνουν όσοι δεν έλαβαν την ενίσχυση

16:18ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Όλα όσα για τα οποία δεσμεύτηκαν στην Κοινή Διακήρυξη - Τι αναφέρουν για Κοινό Πάσχα και πλήρη Κοινωνία

16:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Στο Αγρίνιο χωρίς Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι

16:04ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Διακομιδή 26χρονης με ναυαγοσωστικό σκάφος του λιμενικού στην Ηγουμενίτσα

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας που έτρεχε με 216χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

15:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ και e-ΕΦΚΑ: Σε ποιους θα καταβληθούν χρήματα έως τις 5 Δεκεμβρίου

15:54ΕΛΛΑΔΑ

«Η μνήμη αντιστέκεται»: Κινητοποίηση της Παλαιστινιακής Παροικίας Ελλάδος στο Πάρκο Ελευθερίας – Δείτε εικόνες

15:48ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Δύο παιδιά, ηλικίας 10 και 12 ετών, νεκρά από ισραηλινά drone στη Χαν Γιούνις

15:40ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Τραμπ: «Ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα θα κλείσει στο σύνολό του»

15:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 1-3: Πήρε το ντέρμπι των Κ19 με εντυπωσιακό Καραργύρη | Έφτασε τα 13 γκολ σε 10 αγώνες!

15:32ΚΟΣΜΟΣ

Ρομπότ με καθοδήγηση τεχνητής νοημοσύνης φυτεύει «μικρά κοράλλια» στον Μεγάλο Κοραλλιογενή Ύφαλο

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που Πάπας Λέων και Πατριάρχης Βαρθολομαίος ψάλουν μαζί στα λατινικά το «Πάτερ Ημών»-Βίντεο

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάτρα: Φραστική επίθεση δέχθηκε η βουλευτής της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου - Βίντεο

15:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παράταση για πληρωμή οφειλών στην εφορία έως τη Δευτέρα - Διαγράφονται αυτόματα πρόστιμα και προσαυξήσεις

15:08ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελίες για σουρεαλιστικά περιστατικά με τις αγροτικές ενισχύσεις: Πιστώθηκαν τα χρήματα και έγιναν άμεσα... καπνός - Πλήρωσε και επιπλέον

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Ιωάννινα: Άνδρας συνελήφθη με 800 μέτρα κλεμμένα καλώδια - Αναζητούνται οι δύο ανήλικοι συνεργοί του

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικιστική φιέστα Αλβανών στη Θεσσαλονίκη: Σημαίες του UCK και χοροί στον Λευκό Πύργο - Δείτε βίντεο

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Νορβηγία: Ανακαλύφθηκε ξύλινη παγίδα σύλληψης ταράνδων από την Εποχή του Σιδήρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:18ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας Λέων - Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Όλα όσα για τα οποία δεσμεύτηκαν στην Κοινή Διακήρυξη - Τι αναφέρουν για Κοινό Πάσχα και πλήρη Κοινωνία

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας που έτρεχε με 216χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Ανατροπή με την ημερομηνία καταβολής - Πότε θα μπουν τα χρήματα

14:51ΕΛΛΑΔΑ

Εθνικιστική φιέστα Αλβανών στη Θεσσαλονίκη: Σημαίες του UCK και χοροί στον Λευκό Πύργο - Δείτε βίντεο

11:30ΕΘΝΙΚΑ

Το άγνωστο 122 ελληνικό τάγμα του αμερικανικού στρατού, ο θρυλικός ταγματάρχης Κλάινος και η εντολή Χίλτερ να σφαγιάζονται μέχρι τον τελευταίο άντρα

12:48ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Πλημμύρες και κατολισθήσεις στη Θάσο - Προβλήματα σε Ελούντα, Χίο, Τζουμέρκα, Κέρκυρα και Μυτιλήνη

15:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάτρα: Φραστική επίθεση δέχθηκε η βουλευτής της ΝΔ Χριστίνα Αλεξοπούλου - Βίντεο

14:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός-Κολυδάς: «Ένας Δεκέμβρης απ' τα παλιά» - Εκτίμηση υετού το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου

15:25ΚΟΣΜΟΣ

Η στιγμή που Πάπας Λέων και Πατριάρχης Βαρθολομαίος ψάλουν μαζί στα λατινικά το «Πάτερ Ημών»-Βίντεο

12:00ΕΛΛΑΔΑ

Σοκαριστική καταγγελία φοιτήτριας στην Κρήτη: Αλλοδαπός κάθισε δίπλα της και έβλεπε πορνογραφικά βίντεο στο κινητό του

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμικός χάρτης της Ελλάδας: Ανακαλύφθηκαν εκατοντάδες νέα ρήγματα - Πάνω από 2.000 τα ενεργά

12:25ΕΛΛΑΔΑ

Αποστρατεύεται έπειτα από 35 χρόνια ο εμβληματικός τροχονόμος της Κηφισίας, Σπύρος Μερτζανίδης

14:17ΕΛΛΑΔΑ

«Ζεσταίνουν τις μηχανές» οι αγρότες - Τα σημεία που θα στηθούν από αύριο αγροτικά μπλόκα

13:25ΚΟΣΜΟΣ

Ξεχάστε το φεγγάρι – Η επόμενη κινεζική κατάκτηση βρίσκεται στα βάθη των ωκεανών και είναι πολύ μεγαλύτερη

14:16ΕΛΛΑΔΑ

ΑΑΔΕ: 8.000 παράνομα εμβόλια για την ευλογιά των προβάτων από την Τουρκία εντοπίστηκαν σε αυτοκίνητο

09:12ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Έφτασαν τα πρώτα χιόνια - Στα λευκά ντύθηκαν τα χιονοδρομικά κέντρα - Φωτογραφίες

17:08ΕΛΛΑΔΑ

Φλώρινα: Σπίτι με 20.000 λαμπάκια «μεταμορφώνεται» στο σπίτι του Άι Βασίλη κάθε Χριστούγεννα – Πώς πληρώνεται ο λογαριασμός

10:53ΚΟΣΜΟΣ

Καθηλώνονται χιλιάδες Airbus: Η τρομακτική πτήση της JetBlue με την αιφνίδια πτώση και τους 15 τραυματίες που άλλαξε τα πάντα για 6.000 αεροσκάφη

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

16:37ΚΟΣΜΟΣ

«Σεισμός» στο Κίεβο από την παραίτηση Γερμάκ – Μήνυμα επανεκκίνησης ή προάγγελος χάους στην ουκρανική ηγεσία;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ