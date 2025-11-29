Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας που έτρεχε με 216χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης
Ο 56χρονος οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα
Συνελήφθη από την Τροχαία 56χρονος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης αλυσίδας φούρνων να τρέχει με ταχύτητα 216 χλμ/ώρα επί της Λ. Βουλιαγμένης στην Αργυρούπολη στο ύψος του ΣΕΠΑ, υπερβαίνοντας το όριο κατά 146 χλμ./ώρα.
Ο 56χρονος οδηγούσε μαύρη λαμποργκίνι.
Οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Την ίδια στιγμή, συνελήφθη από την Τροχαία ένας 38χρονος στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ρεύμα προς Ραφήνα με ταχύτητα 179 χλμ./ώρα.
