Συνελήφθη γνωστός επιχειρηματίας που έτρεχε με 216χλμ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης

Συνελήφθη από την Τροχαία 56χρονος επιχειρηματίας και ιδιοκτήτης αλυσίδας φούρνων να τρέχει με ταχύτητα 216 χλμ/ώρα επί της Λ. Βουλιαγμένης στην Αργυρούπολη στο ύψος του ΣΕΠΑ, υπερβαίνοντας το όριο κατά 146 χλμ./ώρα.

Ο 56χρονος οδηγούσε μαύρη λαμποργκίνι.

Οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Την ίδια στιγμή, συνελήφθη από την Τροχαία ένας 38χρονος στην Περιφερειακή Υμηττού, στο ρεύμα προς Ραφήνα με ταχύτητα 179 χλμ./ώρα.

