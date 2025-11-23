Οδηγούσε μεθυσμένος με 230 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό - Βίντεο

Σειρά συλλήψεων σε σαρωτικούς ελέγχους

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Οδηγούσε μεθυσμένος με 230 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών, η Τροχαία Αττικής συνέλαβε τρεις οδηγούς που εντοπίστηκαν με υψηλές ενδείξεις αλκοόλ.

Ωστόσο, το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 22ης Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. συνέλαβαν οδηγό ο οποίος, ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ, κινούνταν στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Λαμίας με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 230 χλμ/ώρα, δηλαδή 130 χλμ/ώρα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο των 100 χλμ/ώρα. Η επικίνδυνη οδήγηση έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, ενώ ο οδηγός βρέθηκε θετικός και σε αλκοοτέστ.

Συνολικά, κατά την ειδική εξόρμηση που πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 21 μέχρι τις ίδιες ώρες της 22 Νοεμβρίου 2025 σε όλο το λεκανοπέδιο, έγιναν 5.528 έλεγχοι αλκοολομέτρησης και βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι οι εντατικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν χωρίς καμία χαλάρωση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:43ΕΛΛΑΔΑ

Επιζήσασα της φωτιάς για την «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα: «Το Μάτι δεν είναι μυθιστόρημα, είναι στοιχεία και αλήθεια»

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Σε εξέλιξη η πορεία στο κέντρο της Αθήνας - Σε εφαρμογή ο νέος νόμος για περιορισμό διαδηλώσεων σε μία λωρίδα

14:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πιερρακάκης: Σε ισχύ από αύριο το πακέτο ενισχύσεων

14:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρεάλ Μαδρίτης: Μεγάλη γκάφα σε βίντεο για τον Ζότα και τον αδερφό του – Απολογήθηκε η «βασίλισσα»

14:14ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα Δημοκρατία: Ομαλά εξελίσσονται οι εκλογές - Στις 7 κλείνουν οι κάλπες

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έστηναν γλέντια στη φυλακή οι Καργάκηδες με αλκοόλ, φιλέτα και ακριβά ψάρια με ντιλίβερι

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Κακοκαιρία: «Πνίγηκαν» και τα χωριά της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Αιγάλεω: Συνελήφθη 41χρονος που είχε ληστέψει υπερήλικα στην Ελβετία

14:05ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: Σύλληψη οδηγού για διατάραξη κοινής ησυχίας με ηχοσύστημα «στη διαπασών»

13:59ΚΟΣΜΟΣ

Πάπας και Οικουμενικός Πατριάρχης στα 1700 χρόνια της Συνόδου της Νίκαιας: Όταν η πίστη εμπλέκεται στην γεωπολιτική - Η τριπλή σημασία της επίσκεψης του ποντίφικα στην Τουρκία

13:49ΚΟΣΜΟΣ

«Εξαφανίζονται» τα μέλη πληρώματος των Πακιστανικών Αερογραμμών - Τρίτη περίπτωση φέτος

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγούσε μεθυσμένος με 230 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό - Βίντεο

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα «βρίσκει» τον νεκρό γιο της έκθεμα σε μουσείο του Λας Βέγκας

13:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2: Χωρίς περιθώρια για απώλεια ο Πανιώνιος, νέα αρχή ψάχνει ο ΠΑΣ Γιάννινα

13:31ΕΛΛΑΔΑ

Πειραιάς: Ανήλικοι κατανάλωσαν αλκοόλ σε μπαρ - Συνελήφθη ο υπεύθυνος της επιχείρησης

13:22WHAT THE FACT

Το κορίτσι που γέννησε σε ηλικία 5 ετών: Το μυστήριο του παιδιού που έγινε η νεότερη μητέρα στην Ιστορία

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: 85χρονος σκοτώθηκε προσπαθώντας να κατεβάσει συσκευή με αυτοσχέδιο γερανάκι από το μπαλκόνι

13:13ΚΟΣΜΟΣ

Η ανάρτηση του Ζελένσκι πριν από τις συνομιλίες στη Γενεύη: «Συνεχίστηκαν οι Ρωσικές επιθέσεις σε κτίρια κατοικιών - Νεκρά έξι παιδιά»

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από κώμα και υπέδειξε τον δολοφόνο του - Η ανατριχιαστική αποκάλυψη πριν πεθάνει

12:57LIFESTYLE

Μαίρη Χατζηπαύλου: Η Σταρ Ελλάς απαντάει στην Κατερίνα Καινούργιου – «Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι «βλέπουν» οι Ιταλοί για τα Χριστούγεννα στην Ελλάδα - Πρόβλεψη του ECMWF

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Έστηναν γλέντια στη φυλακή οι Καργάκηδες με αλκοόλ, φιλέτα και ακριβά ψάρια με ντιλίβερι

09:29ΚΟΣΜΟΣ

Αρχαίο ρωμαϊκό φέρετρο «ανοίγει» για πρώτη φορά μετά από 1.700 χρόνια

13:22WHAT THE FACT

Το κορίτσι που γέννησε σε ηλικία 5 ετών: Το μυστήριο του παιδιού που έγινε η νεότερη μητέρα στην Ιστορία

11:46ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Tavros Project»: Αυτή είναι η πολυκατοικία όπου οι κάτοικοι δεν πληρώνουν λογαριασμούς - Βραβεύθηκε από την ΕΕ, πρότυπο για όλη την Αθήνα

13:34ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα «βρίσκει» τον νεκρό γιο της έκθεμα σε μουσείο του Λας Βέγκας

08:20LIFESTYLE

Ειρήνη Σκλήβα: 29 χρόνια μετά τον τίτλο της «Μις Κόσμος» - Η ζωή της και οι σπάνιες φωτογραφίες

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγούσε μεθυσμένος με 230 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό - Βίντεο

12:36LIFESTYLE

Νικολόπουλος: «Ο Καζαντζίδης ήταν πολύ δύσκολος άνθρωπος και καχύποπτος - Η ταινία 'Υπάρχω' ήταν μυθοπλασία»

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Από το Σύνταγμα έως τη Γλυφάδα: Εγκαινιάστηκε η μεγαλύτερη κρεμαστή γέφυρα στον κόσμο

11:43ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 250 πληρωμή: Ποιοι θα πάρουν το βοήθημα - Οι δικαιούχοι

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Ξύπνησε από κώμα και υπέδειξε τον δολοφόνο του - Η ανατριχιαστική αποκάλυψη πριν πεθάνει

12:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ενδείξεις για σοβαρή πανελλήνια κακοκαιρία 72 ωρών - Η ανάρτηση Τσατραφύλλια

11:09WHAT THE FACT

Αυτός ο άνδρας άφησε μια κάμερα σε μια σπηλιά για 10 χρόνια – Ποτέ δεν περίμενε τι θα καταγράψει

19:27TRAVEL

Times: Η άγνωστη γωνιά στην Ελλάδα που είναι μαγευτική όλο τον χρόνο

10:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυριάκος Μητσοτάκης: «Από αύριο τα 250 ευρώ στους συνταξιούχους»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Χριστούγεννα 2025: Ανακοινώθηκε το εορταστικό ωράριο – Πώς θα λειτουργήσουν τα εμπορικά καταστήματα

11:49ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή κακοκαιρία «βλέπει» το GFS - Πότε θα «χτυπήσει» σύμφωνα με τους Αμερικανούς

12:57LIFESTYLE

Μαίρη Χατζηπαύλου: Η Σταρ Ελλάς απαντάει στην Κατερίνα Καινούργιου – «Να υπάρχει περισσότερη γυναικεία αλληλεγγύη»

10:15ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη γνωστός τράπερ για κατοχή κάνναβης - Πήγαινε σε σχολικό πάρτι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ