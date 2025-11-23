Οδηγούσε μεθυσμένος με 230 χιλιόμετρα στην Εθνική Οδό - Βίντεο

Στο πλαίσιο στοχευμένων τροχονομικών ελέγχων για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό επικίνδυνων οδηγικών συμπεριφορών, η Τροχαία Αττικής συνέλαβε τρεις οδηγούς που εντοπίστηκαν με υψηλές ενδείξεις αλκοόλ.

Ωστόσο, το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 22ης Νοεμβρίου, όταν αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. συνέλαβαν οδηγό ο οποίος, ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ, κινούνταν στη Ν.Ε.Ο. Αθηνών–Λαμίας με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 230 χλμ/ώρα, δηλαδή 130 χλμ/ώρα πάνω από το επιτρεπόμενο όριο των 100 χλμ/ώρα. Η επικίνδυνη οδήγηση έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου, ενώ ο οδηγός βρέθηκε θετικός και σε αλκοοτέστ.

Συνολικά, κατά την ειδική εξόρμηση που πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 21 μέχρι τις ίδιες ώρες της 22 Νοεμβρίου 2025 σε όλο το λεκανοπέδιο, έγιναν 5.528 έλεγχοι αλκοολομέτρησης και βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η Τροχαία επισημαίνει ότι οι εντατικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν χωρίς καμία χαλάρωση.

