Χριστουγεννιάτικο Χωριό: Άνοιξε τις πύλες του στο Πεδίον Άρεως - Απόψε γίνεται… νησί με Locomondo  

(Ξένη δημοσίευση) Στιγμιότυπο από την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του Άρεως, Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2025. Με μια εντυπωσιακή φωταγώγηση, ένα μοναδικό light show και μια δυνατή, γεμάτη ενέργεια συναυλία από αγαπημένους καλλιτέχνες που ξεσήκωσε τους χιλιάδες επισκέπτες που κατέκλυσαν από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής το Πεδίο του Άρεως, άνοιξε για δεύτερη χρονιά τις πύλες του το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής. Το έναυσμα για την επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων έδωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος πάτησε το κουμπί για την φωταγώγηση όλου του Πάρκου, ανοίγοντας με αυτόν τον συμβολικό τρόπο την εκκίνηση ενός πλούσιου εορταστικού προγράμματος για μικρούς και μεγάλους, με ελεύθερη είσοδο, που θα διαρκέσει έως τις 7 Ιανουαρίου. Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/STR

Με μια εντυπωσιακή φωταγώγηση, ένα light show, και μια γεμάτη ενέργεια συναυλία από αγαπημένους καλλιτέχνες, άνοιξε για δεύτερη χρονιά τις πύλες του το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής, την Παρασκευή, στο Πεδίο του Άρεως

Την επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων έκανε ο περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, πατώντας το κουμπί για τη φωταγώγηση όλου του Πάρκου, αλλά και την εκκίνηση ενός πλούσιου εορταστικού προγράμματος για μικρούς και μεγάλους, με ελεύθερη είσοδο, που θα διαρκέσει έως τις 7 Ιανουαρίου.

Μέσα σε δευτερόλεπτα, ένα φαντασμαγορικό light show έκανε τη νύχτα μέρα σε όλες τις διαδρομές και τους χώρους του Πεδίου του 'Αρεως, με χιλιάδες πολύχρωμα λαμπιόνια που άναψαν ταυτόχρονα, μεταφέροντας τη λάμψη και το φως των γιορτών μέσα από εντυπωσιακούς σχηματισμούς.

«Για δεύτερη χρονιά βρισκόμαστε εδώ, στο Πεδίο του 'Αρεως, στο πιο εμβληματικό πάρκο της πόλης, για να εκπέμψουμε τα δικά μας μηνύματα, σε μια γιορτή γεμάτη φως, που απευθύνεται σε όλους τους κατοίκους του Λεκανοπεδίου. Γιορτάζουμε και φέτος με σεβασμό στα πάρκα μας και στον δημόσιο χώρο» δήλωσε ο περιφερειάρχης και πρόσθεσε: «Ξεκινήσαμε πέρσι δειλά - δειλά και πάνω από ένα εκατομμύριο επισκέπτες βρέθηκαν εδώ κοντά μας. Σήμερα δίνουμε το έναυσμα των φετινών μας εκδηλώσεων, κάθε μέρα μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου, με ελεύθερη πρόσβαση όλων των πολιτών, με πολλές όμορφες γιορτές, με συναυλίες, με πολλά happenings για τα παιδιά, αλλά και για όλες τις ηλικίες».

(Ξένη δημοσίευση) Στιγμιότυπο από την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων στο Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίο του Άρεως, Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2025. Με μια εντυπωσιακή φωταγώγηση, ένα μοναδικό light show και μια δυνατή, γεμάτη ενέργεια συναυλία από αγαπημένους καλλιτέχνες που ξεσήκωσε τους χιλιάδες επισκέπτες που κατέκλυσαν από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής το Πεδίο του Άρεως, άνοιξε για δεύτερη χρονιά τις πύλες του το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής. Το έναυσμα για την επίσημη έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων έδωσε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς, ο οποίος πάτησε το κουμπί για την φωταγώγηση όλου του Πάρκου, ανοίγοντας με αυτόν τον συμβολικό τρόπο την εκκίνηση ενός πλούσιου εορταστικού προγράμματος για μικρούς και μεγάλους, με ελεύθερη είσοδο, που θα διαρκέσει έως τις 7 Ιανουαρίου. Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ/STR ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚ

Ο κ. Χαρδαλιάς, αφού ευχαρίστησε τους χορηγούς των εκδηλώσεων, υπογράμμισε την ανάγκη να φτάσει το νόημα των εορτών σε κάθε συνάνθρωπό μας: «Οι γιορτές φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά, εμείς θέλουμε τον κόσμο να βγει από τις γειτονιές, να ξεφύγει από τη δύσκολη καθημερινότητά του. Θέλουμε να συναντηθούμε, να βρεθούμε όλοι εδώ, μέσα σε αυτό το γιορτινό κλίμα. Να δούμε τον συνάνθρωπό μας, να δούμε τους διπλανούς μας, να εκπέμψουμε αλληλεγγύη και να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Με τη σκέψη μας σε όλους αυτούς που είναι δίπλα μας και έχουν την ανάγκη μας, αλλά και σε αυτούς που δεν είναι πια ανάμεσά μας και μας λείπουν. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές σε όλους!» είπε χαρακτηριστικά ο περιφερειάρχης.

Το εορταστικό κέφι κορυφώθηκε με την παρουσία δύο από τους πιο γνωστούς και αγαπημένους καλλιτέχνες στην κεντρική μουσική σκηνή.

Ο Θοδωρής Φέρρης μαζί με τον εκρηκτικό Onemanshow πρόσφεραν στους χιλιάδες επισκέπτες του πάρκου ένα ζωντανό πρόγραμμα γεμάτο μεγάλες επιτυχίες, θετική ενέργεια και χορό - όπως ακριβώς ταιριάζει στην έναρξη της εορταστικής περιόδου. Τη συναυλία παρουσίασε ο Θέμης Γεωργαντάς.

Λίγη ώρα πριν, η street band «Μολυβένιοι Στρατιώτες»… παρέλασε στο Πεδίο του 'Αρεως, ερμηνεύοντας με μοναδικό τρόπο τις μεγαλύτερες χριστουγεννιάτικες επιτυχίες, σε διάδραση με τους επισκέπτες που βρέθηκαν στον δρόμο της.

Ένα γιορτινό χωριό στο κέντρο της Πρωτεύουσας - δεκάδες εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους

Για δεύτερη χρονιά, το Protergia Χριστουγεννιάτικο Χωριό της Περιφέρειας Αττικής στο Πεδίον του 'Αρεως, είναι το απόλυτο εορταστικό τοπόσημο της πρωτεύουσας, προσφέροντας στους επισκέπτες κάθε ηλικίας ποικίλες δραστηριότητες, με απόλυτη προσβασιμότητα και υψηλή ασφάλεια.

Ανάμεσα σε αυτές, ξεχωρίζει και πάλι το υπερσύγχρονο παγοδρόμιο - το καλύτερο και μεγαλύτερο που έχει στηθεί στην Ελλάδα - τα μεγάλα πολύχρωμα καρουζέλ που υπόσχονται στιγμές παιχνιδιού και ανεμελιάς, μια γευστική γωνιά για λεπτά γούστα με παραδοσιακά ποτά και εδέσματα των ημερών, καθώς και καλαίσθητα ξύλινα σπιτάκια, από τα οποία ο επισκέπτης θα μπορεί να αγοράσει χειροποίητες δημιουργίες, είδη δώρων και χριστουγεννιάτικα στολίδια.

Εξαιρετικά ενδιαφέρουσες είναι επίσης οι δραστηριότητες που προσφέρονται με τη στήριξη των εταίρων της Περιφέρειας στην πρωτοβουλία για το Χριστουγεννιάτικο Χωριό: της Protergia ως Μεγάλος Χορηγός, της Cosmote Telekom, της ΕΥΔΑΠ, της Snappi και του RELEASE ATHENS FESTIVAL ως χορηγοί και του MAD ως χορηγός επικοινωνίας.

Απίθανες δράσεις για μικρά και μεγάλα παιδιά από τους χορηγο+ύς του Χωριού

Ειδικότερα, από το περίπτερο της Protergia στο κέντρο του χωριού, τα παιδιά μπορούν να συμμετέχουν σε πολλές δράσεις, όπως να χορέψουν στην silent disco, να συνεχίσουν στα παιδικά εργαστήρια με ζωγραφική και κατασκευές και να «ντυθούν» με face painting. Οι επισκέπτες μπορούν να φωτογραφηθούν στο Protergia Photo Corner και να μοιραστούν όμορφες στιγμές στα social, να περπατήσουν στο φωτεινό χριστουγεννιάτικο μονοπάτι Protergia Magic Lights που επιμελήθηκε ο εμβληματικός σχεδιαστής φωτισμού Γιώργος Τέλλος και να ολοκληρώσουν την εμπειρία τους, τυπώνοντας μετά από κάθε συναυλία τη δική τους tote bag στο Protergia Stage.

Τη διασκέδαση με την εξοικείωση στις νέες τεχνολογίες συνδυάζουν οι δράσεις της Cosmote Telekom, καθώς τα παιδιά είναι οι επίσημοι καλεσμένοι στο Σπίτι του Αϊ-Βασίλη, ενώ ο Φωτεινός Κύβος υπόσχεται ξεχωριστές εκπαιδευτικές εμπειρίες με ευφάνταστες εφαρμογές και installations.

Για μια ακόμα χρονιά, ο «Καταρράκτης» της ΕΥΔΑΠ μας καλεί σε ένα ταξίδι γνώσης και ευαισθητοποιήσης πάνω σε ένα καίριο θέμα της εποχής μας: την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Με αφετηρία τον ιστορικό Ροδώνα, οι επισκέπτες ακολουθούν το παραμυθένιο φωτεινό μονοπάτι και τις υδάτινες διαδρομές με το ανακυκλούμενο νερό, ανακαλύπτοντας τα μηνύματα για την προστασία των υδάτων.

«Έξυπνες» φωτογραφίες μπορούν να τραβήξουν όσοι επισκεφθούν το AI Photobooth της Snappi, επιλέγοντας εντυπωσιακά virtual props, για να μοιραστούν τη γιορτινή χαρά στο Instagram. Παράλληλα, στο Storm box της Snappi μπορούν να «ψαρέψουν» τα αιωρούμενα Snappi notes, κερδίζοντας tote bags, vouchers και πρωτότυπα δώρα.

Τα αστέρια της μουσικής λάμπουν στο main stage του Χωριού

Για μία ακόμα χρονιά, το μουσικό κανάλι MAD έχει αναλάβει την καλλιτεχνική επιμέλεια ενός πλούσιου μουσικού προγράμματος, για κάθε ηλικία και κάθε γούστο, που θα φέρει το κέφι και τη γιορτινή διάθεση στο κέντρο της Αθήνας - με ελεύθερη είσοδο για όλες και όλους!

Κλαυδία, Γιάννης Κότσιρας, Νίκος Πορτοκάλογλου, Ρένα Μόρφη, Μελίνα Ασλανίδου, Γιάννης Ζουγανέλης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μελίνα Κανά, Locomondo, Gadjo Dilo, είναι μόνο μερικοί από τους αγαπημένους καλλιτέχνες που θα ανέβουν στο main stage του Χριστουγεννιάτικου Χωριού.

Την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, η Ελένη Φουρέιρα, ο Zaf και ο DJ Bobito, με τις πιο εκρηκτικές επιτυχίες τους και την αστείρευτη ενέργειά τους, μας καλούν σε ένα μεγάλο street party για την πιο χαρούμενη, την πιο αισιόδοξη υποδοχή του νέου χρόνου.

Παράλληλα, την παραμονή των Χριστουγέννων, ο Πάνος Μουζουράκης μας ταξιδεύει στο δικό του, ανατρεπτικό σύμπαν με χιούμορ, αυτοσχεδιασμούς και όλες τις γνωστές του επιτυχίες, σε ένα χαλαρό, γιορτινό live.

Ξεχωριστές είναι επίσης οι συναυλίες και τα μουσικά αφιερώματα που έχουν προγραμματιστεί για τις ιστορικές, διαχρονικές μορφές της ελληνικής μουσικής - τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Απόστολο Καλδάρα, τον Γιάννη Σπανό, τον Μίμη Πλέσσα και τον Μάριο Τόκα - με καταξιωμένους τραγουδιστές να ερμηνεύουν τις αθάνατες επιτυχίες τους.

Οι επισκέπτες μπορούν μέσα από το ενημερωμένο και λειτουργικό site του Χωριού https://xmasvillageattica.gr να βρουν το πλήρες πρόγραμμα των συναυλιών στην κεντρική σκηνή, καθώς και στα δύο μικρότερα stages που θα στηθούν στο Πεδίο του 'Αρεως, γεμάτα με εορταστικές μελωδίες, παιδικό θέατρο και μουσικοχορευτικές παραστάσεις.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των μουσικών εκδηλώσεων στο main stage

ΣΑΒΒΑΤΟ 29.11.2025

19:30 LOCOMOΝDO

Το Πεδίον του Άρεως γίνεται… νησί! Οι Locomondo φέρνουν το γνώριμο μείγμα από reggae, ska και balkan ήχους, με όλα τα αγαπημένα τους τραγούδια.

ΚΥΡΙΑΚΗ 30.11.2025

13:00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ

Ο Δημήτρης Μητσιάς, η Όλγα Αντωνοπούλου και η Βιολέτα Ίκαρη ενώνουν τις φωνές τους σε ένα ξεχωριστό αφιέρωμα, με αγαπημένα τραγούδια που έχουν μεγαλώσει γενιές.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5.12.2025

19:30 GADJO DILO

Οι Gadjo Dilo φέρνουν τον μοναδικό τους gypsy jazz ήχο. Swing ρυθμοί, retro αισθητική και ιδιαίτερες διασκευές ελληνικών τραγουδιών δημιουργούν μια ζεστή, χορευτική ατμόσφαιρα.

ΚΥΡΙΑΚΗ 7.12.2025

13:00 ΡΕΝΑ ΜΟΡΦΗ

Η Ρένα Μόρφη έρχεται με την μπάντα της για ένα μεσημεριανό live γεμάτο ενέργεια, ρυθμό και χαμόγελα. Με τη χαρακτηριστική φωνή της και την ξεχωριστή σκηνική της παρουσία, μπλέκει latin ήχους, αγαπημένα λαϊκά τραγούδια και τις ραδιοφωνικές της επιτυχίες, σε μια ζωντανή, πολύχρωμη συναυλία για όλη την οικογένεια.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.12.2025

19:30 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΓΙΑΝΝΗ ΣΠΑΝΟ

Η Πέγκυ Ζήνα, ο Δώρος Δημοσθένους και ο Γιάννης Διονυσίου ερμηνεύουν διαχρονικές επιτυχίες του Γιάννη Σπανού, από το Νέο Κύμα μέχρι τις πιο λαϊκές στιγμές του, σε ένα πρόγραμμα γεμάτο νοσταλγία και συγκίνηση

ΣΑΒΒΑΤΟ 13.12.2025

19:30 ΚΛΑΥΔΙΑ

Με τη χαρακτηριστική φωνή της, τις επιτυχίες που αγαπήθηκαν στο ραδιόφωνο και τραγούδια όπως η «Αστερομάτα», η Κλαυδία στήνει μια σύγχρονη pop συναυλία με indie πινελιές.

ΚΥΡΙΑΚΗ 14.12.2025

13:00 ΜΕΛΙΝΑ ΑΣΛΑΝΙΔΟΥ

Η Μελίνα Ασλανίδου φέρνει τις μεγάλες της επιτυχίες και την ιδιαίτερη λαϊκή–έντεχνη αισθητική της σε μια μεσημεριανή συναυλία, ιδανική για κυριακάτικη οικογενειακή βόλτα.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.12.2025

19:30 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ

Ο Γιάννης Κότσιρας, σε μία μεγάλη συναυλία με όλες τις αγαπημένες του επιτυχίες, στήνει μια ζεστή, γιορτινή βραδιά γεμάτη συναίσθημα και μουσική ποιότητα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.12.2025

13:00 ΑΣΠΡΟ ΜΑΥΡΟ – ΠΑΙΔΙΚΗ ΟΠΕΡΑ

Ένα ξεχωριστό θέαμα, που συστήνει στα παιδιά τον μαγικό κόσμο της όπερας με απλό, διασκεδαστικό τρόπο. Το «Άσπρο Μαύρο» συνδυάζει μουσική, θέατρο και κίνηση, με ήρωες που μιλούν για τη φιλία, τη διαφορετικότητα και τη χαρά του να είμαστε όλοι μαζί.

19:30 ΟΛΓΑ ΒΕΝΕΤΗ – ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΣ

Η Όλγα Βενέτη και ο Παντελής Θαλασσινός σε μια ατμοσφαιρική, γιορτινή συναυλία με μελωδίες γεμάτες Ελλάδα, ιδανική για χειμωνιάτικη βόλτα στο πάρκο.

ΚΥΡΙΑΚΗ 21.12.2025

13:00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΚΑΛΔΑΡΑ

Η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Μελίνα Κανά, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης και ο Κώστας Καλδάρας ερμηνεύουν τραγούδια του Απόστολου Καλδάρα, σε μια συναυλία γεμάτη νοσταλγία, ιστορία και συναίσθημα.

ΤΡΙΤΗ 23.12.2025

13:00 ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ – ΧΟΡΩΔΙΑ ΣΠΥΡΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ

Ο Τάσος Ιωαννίδης ταξιδεύει τα παιδιά στον δικό του μουσικό κόσμο. Μαζί του η Χορωδία του Σπύρου Λάμπρου, που γεμίζει τη σκηνή με παιδικές φωνές, κίνηση και συμμετοχή.

ΤΕΤΑΡΤΗ 24.12.2025

14:00 ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Π. ΜΟΥΖΟΥΡΑΚΗ

Το μεσημέρι της Παραμονής Χριστουγέννων, ο Πάνος Μουζουράκης φέρνει το δικό του, ανατρεπτικό σύμπαν στην κεντρική σκηνή του Χριστουγεννιάτικου Χωριού. Με χιούμορ, αυτοσχεδιασμούς και όλες τις γνωστές του επιτυχίες, στήνει ένα χαλαρό, γιορτινό live με μουσική, γέλιο και χριστουγεννιάτικη διάθεση.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.12.2025

19:30 CHRISTMAS HOUSE PARTY (JUNIOR PAPA)

Το Πεδίον του Άρεως μεταμορφώνεται για μία βραδιά σε ένα ατμοσφαιρικό open-air house club. Στα decks, ο Junior Papa μαζί με εκρηκτικό line-up DJs υπογράφουν τις πιο επιτυχημένες βραδιές των κορυφαίων clubs της πόλης, σε ένα από τα πιο δυνατά events των γιορτών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 27.12.2025

19:30 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΑΡΙΟ ΤΟΚΑ

Μια μεγάλη συναυλία αφιερωμένη στα τραγούδια του Μάριου Τόκα, με τους Στέλιο Διονυσίου, Δήμητρα Σταθοπούλου, Γιώργο Ζερβάκη και Μπάμπη Στόκα στη σκηνή. Διαχρονικές μελωδίες, λαϊκά και έντεχνα κομμάτια, ζωντανεύουν σε μια βραδιά γεμάτη συγκίνηση.

ΚΥΡΙΑΚΗ 28.12.2025

13:00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ

Ο Γιάννης Ζουγανέλης, η Ρένα Μόρφη, ο Γιάννης Διονυσίου και η Ανδριάνα Μπάμπαλη σε ένα πρόγραμμα φτιαγμένο ειδικά για παιδιά – αλλά και για όσους νιώθουν ακόμα παιδιά.

ΤΡΙΤΗ 30.12.2025

13:00 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΙΜΗ ΠΛΕΣΣΑ

Ο Δημήτρης Μπάσης, η Σοφία Μανουσάκη και η Ορχήστρα Μίμη Πλέσσα παρουσιάζουν τα κινηματογραφικά και λαϊκά «διαμάντια του Μίμη Πλέσσα», σε ένα μουσικό ταξίδι στις πιο αγαπημένες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού.

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.12.2025

23:00 ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ, ZAF & DJ BOBITO

Η αλλαγή του χρόνου βρίσκει το Πεδίον του Άρεως σε full party mood.

Η Ελένη Φουρέιρα αναλαμβάνει την κεντρική σκηνή με εκρηκτικό show και όλες τις dance επιτυχίες της, ο ZAF φέρνει τις δικές του ραδιοφωνικές επιτυχίες και τη δυνατή του σκηνική παρουσία, ενώ ο DJ Bobito φροντίζει για το απόλυτο clubbing κλίμα πριν και μετά το countdown.

Φώτα, πυροτεχνήματα, δυνατή μουσική και χιλιάδες άνθρωποι που μετρούν μαζί αντίστροφα για τη νέα χρονιά.

ΣΑΒΒΑΤΟ 3.1.2026

19:30 ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΟΓΛΟΥ

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου σε μια συναυλία γεμάτη αγαπημένα τραγούδια από όλη την πορεία του, με ροκ, ποπ και έντεχνα κομμάτια που έχουν γράψει ιστορία.

ΚΥΡΙΑΚΗ 4.1.2026

19:30 SHOW ΜΑΓΕΙΑΣ & ILLUSIONS ΜΕ ΤΟΝ ΜΑΓΟ SANKARA

Ένα θεαματικό show γεμάτο μαγικά κόλπα, εντυπωσιακά illusions και απρόσμενες ανατροπές, με το κοινό να ανεβαίνει στη σκηνή και να συμμετέχει ενεργά στα κόλπα, δημιουργώντας μοναδικές στιγμές, με πολλή φαντασία και αληθινή… μαγεία.

ΤΡΙΤΗ 6.1.2026

13:00 ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΠΑΝΤΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Ανήμερα των Θεοφανίων, η Μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας παρουσιάζει ένα πρόγραμμα που συνδυάζει κλασικά εμβατήρια, γνωστές ελληνικές μελωδίες και χριστουγεννιάτικα κομμάτια.