Βίντεο από την «τρελή» πορεία του επιχειρηματία που έτρεχε με 216 χιλιόμετρα στη Βουλιαγμένης

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει την πορεία του πολυτελούς αυτοκινήτου του γνωστού επιχειρηματία, μάρκας Lamborghini, ο οποίος οδηγούσε με ιλιγγιώδη ταχύτητα στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, σε σημείο που το όριο ταχύτητας ήταν τρεις φορές πιο κάτω.

Ο επιχειρηματίας συνελήφθη από τους αστυνομικούς της Τροχαίας, καθώς το ραντάρ κατέγραψε πως το όχημα έτρεχε 216 χιλιόμετρα / ώρα, ενώ το όριο είναι 70 χιλιόμετρα / ώρα.

Οι αστυνομικοί έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει και τον συνέλαβαν, ενώ, στον οδηγό επεβλήθη πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για 1 χρόνο, όπως προβλέπει ο νέος ΚΟΚ.

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας είναι αμείλικτος. Σε περίπτωση 1ης υποτροπής, το πρόστιμο διαμορφώνεται στα 4.000 ευρώ και διατάσσεται αφαίρεση άδειας για 2 έτη.

Στη 2η υποτροπή, το πρόστιμο ανεβαίνει στα 8.000 ευρώ σε συνδυασμό με την αφαίρεση του διπλώματος για 4 χρόνια.

