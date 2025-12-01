Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 1η Δεκεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Απογευματινή: Επτά "δώρα" για εκατομμύρια εργαζόμενους από τη νέα χρονιά

Ελεύθερος Τύπος: Οι τελικές αυξήσεις στις συντάξεις

Τα Νέα: "Μοναδική ευκαιρία"

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Κόσμος και κοσμάκης στην εξεταστική, άπατες, πληρωμές και αποπομπές που αναβάλλονται, το αίτημα της Ρόζας, ανεπαρκείς επενδύσεις και παρενέργειες και μια σχέση με ερωτήματα

06:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού τη Δευτέρα στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:50ΕΛΛΑΔΑ

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Έτρεχε ιλιγγιωδώς ο οδηγός του ΙΧ, σε δρόμο με όριο τα 30 χλμ - Στη ΜΕΘ η 21χρονη τραυματίας - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες

06:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι κρίσιμες δημοσκοπήσεις που θα οδηγήσουν τον Τσίπρα στη «νέα Ιθάκη»

06:32LIFESTYLE

Ποια αγαπημένα προγράμματα της TV συζητούνται για να επιστρέψουν

06:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι επόμενοι Τεττέη: Έρχεται «καυτός» Γενάρης για την τριάδα του Λεβαδειακού

06:20ΚΟΣΜΟΣ

Οι New York Times για την ανοδική πορεία της Ορθοδοξίας στις ΗΠΑ: Οι νέοι στρέφονται στην πίστη

06:17ΚΟΣΜΟΣ

Σχέδιο για την Ουκρανία: Στη Μόσχα το επίκεντρο, μετά τις «παραγωγικές» συνομιλίες στη Φλόριντα - «Καλές πιθανότητες», βλέπει ο Τραμπ

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Νέα εποχή από σήμερα σε όλες τις πληρωμές – Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα

06:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Μπλόκο» της Τροχαίας σε αυτοσχέδιες κόντρες στην Καλλιθέα – Πήραν πινακίδες και άδειες κυκλοφορίας

06:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πονοκέφαλος οι αγροτικές κινητοποιήσεις για την κυβέρνηση - Πώς θέλει να ηρεμήσει την κατάσταση

06:00ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Από την Black Friday στην Cyber Monday: Η τελευταία ελπίδα για καταναλωτές και μαγαζιά

05:46ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με λιακάδα και μέχρι 21 βαθμούς ξεκινάει ο Δεκέμβριος – Νέα κακοκαιρία από Τετάρτη

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 1η Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:14ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε χιλιάδες δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου

04:52WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 1η Δεκεμβρίου

04:28ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΥΠΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση της Ειδικής Παροχής Προστασίας Μητρότητας

04:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ: Μέχρι σήμερα η προθεσμία καταβολής δόσεων ρύθμισης και τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών

03:42ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία στις λαϊκές αγορές – Ποια μέρα δεν θα λειτουργήσουν

