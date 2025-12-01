Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (1/12) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στον πίνακα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής και τις ώρες που θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
1/12/2025 8:00:00 πμ
1/12/2025 10:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΤΡΙΒΩΝΙΑΝΟΥ απο κάθετο: ΑΝΑΠΑΥΣΕΩΣ έως κάθετο: ΔΕΦΝΕΡ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΕΦΝΕΡ απο κάθετο: ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ έως κάθετο: ΙΟΛΗΣ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΡΑΖΗΚΟΤΖΙΚΑ ΝΟ 16 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Μονά οδός:ΙΟΛΗΣ απο κάθετο: ΚΑΡΕΑ έως κάθετο: ΔΕΦΝΕΡ από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ Ζυγά οδός:ΑΡΙΣΤΟΝΙΚΟΥ ΝΟ 34 από: 08:00 πμ έως: 10:00 πμ
1560
Κατασκευές
1/12/2025 8:00:00 πμ
1/12/2025 11:00:00 πμ
ΙΛΙΟΥ
ΒΡΥΣΗΙΔΟΣ - ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ
563
Κατασκευές
1/12/2025 8:00:00 πμ
1/12/2025 12:30:00 μμ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΤΙΣ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΟΔΟΥ ΚΡΗΤΗΣ & ΧΙΟΥ, ΟΔΟΣ ΙΘΑΚΗΣ, ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ, ΟΔΟΣ ΦΑΙΑΚΩΝ, ΟΔΟΣ ΝΤΟΥΡΑΚΟΣ
Κατασκευές
1/12/2025 8:00:00 πμ
1/12/2025 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΣΑΜΟΥ απο κάθετο: ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ έως κάθετο: ΠΑΙΩΝΙΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
1359
Λειτουργία
1/12/2025 8:00:00 πμ
1/12/2025 1:00:00 μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
Μονά οδός:ΓΡ.ΛΑΜΠΡΑΚΗ απο κάθετο: ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ έως κάθετο: ΑΘΗΝΑΣ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
1/12/2025 8:00:00 πμ
1/12/2025 3:00:00 μμ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑ - ΠΕΔΟΥΛΑΣ ΚΥΠΡΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΑΙΑΝΙΑΣ - ΣΙΔΕΡΗ ΙΩΑΝΝΗ - ΧΟΥΝΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΡΚΑΔΙΑΣ - ΣΠΥΡΟΥ ΣΙΔΕΡΗ - ΣΠΥΡΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ - ΙΩΑΝΝΗ ΣΚΙΑΔΑ - ΑΝ.ΚΩΝΣΤΑ - ΒΕΡΓΙΝΑΣ - Α.ΑΝΥΦΑΝΤΗ - ΚΟΡΟΥ - ΔΗΜ.ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΝΩΝΥΜΕΣ
1514
Λειτουργία
1/12/2025 8:00:00 πμ
1/12/2025 3:00:00 μμ
ΙΛΙΟΥ
ΜΑΚΑΡΙΟΥ - ΕΛΑΙΩΝ - ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ - ΔΟΜΟΚΟΥ - ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ - ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΣΑΜΟΥΗΛ - ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
564
Κατασκευές
1/12/2025 8:00:00 πμ
1/12/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΕΒΛΑΣΤΑΚΗ ΟΛΟΚΛΗΡΟΣ Ο ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΟΥ ΒΟΥΝΟΥ - ΧΑΡΑΥΓΗΣΣΠΑΡΤΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ
310
Λειτουργία
1/12/2025 8:00:00 πμ
1/12/2025 4:00:00 μμ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ απο κάθετο: ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ έως κάθετο: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 36 από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ι.ΜΗΤΣΑ απο κάθετο: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:Ν.ΡΙΖΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: ΧΡΙΣΤΟΦΗ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΧΡ.ΣΜΥΡΝΗΣ απο κάθετο: ΠΕΙΡΑΙΩΣ έως κάθετο: Ι.ΜΗΤΣΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΔΑΒΑΚΗ - ΠΙΝΔΟΥ απο κάθετο: ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ έως κάθετο: Ι.ΜΗΤΣΑ από: 08:00 πμ έως: 04:00 μμ
Κατασκευές
1/12/2025 8:00:00 πμ
1/12/2025 4:00:00 μμ
ΚΡΩΠΙΑΣ
ΚΟΡΩΠΙ - ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΞΕΛΑΦΤΑΚΗ - ΟΔΟΙ ΞΕΛΑΦΤΑΚΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΑΓΓ. - ΑΓΙΑΣ ΑΝΝΗΣ - ΣΠΑΡΤΗΣ - ΙΔΑΛΟΥ - ΚΟΡΩΠΙΟΥ - ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ - ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - ΧΑΡΑΥΓΗΣ - ΠΛΗΘΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΟΔΩΝ - ΑΔΙΕΞΟΔΑ
310
Λειτουργία
1/12/2025 8:00:00 πμ
1/12/2025 4:00:00 μμ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ, ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ, ΧΑΡ.ΤΡΙΚΟΥΠΗ, ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ, ΑΥΡΑΣ.
964
Κατασκευές
1/12/2025 8:00:00 πμ
1/12/2025 4:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ, ΠΑΛΑΜΑ, ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ, ΣΟΥΛΙΟΥ, Φ.ΕΤΑΙΡΙΑΣ, ΜΙΑΟΥΛΗ, ΤΟΜΠΑΖΗ.
963
Κατασκευές
1/12/2025 8:30:00 πμ
1/12/2025 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΠΥΡΡΑΣ απο κάθετο: ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ ΣΜΙΘ έως κάθετο: ΝΤΕΛΑΚΡΟΥΑ από: 08:30 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΠΥΡΡΑΣ ΝΟ 36 από: 08:00 πμ έως: 02:00 μμ
1561
Κατασκευές
1/12/2025 9:00:00 πμ
1/12/2025 11:00:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:ΣΟΥΛΤΑΝΗ απο κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΚΩΛΕΤΗ απο κάθετο: ΜΠΟΤΑΣΗ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΣΟΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΤΟΥΣΑ έως κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΠΑΤΟΥΣΑ απο κάθετο: ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ έως κάθετο: ΚΩΛΕΤΗ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Ζυγά οδός:ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ απο κάθετο: ΜΠΟΤΑΣΗ έως κάθετο: ΤΖΩΡΤΖ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΠΟΤΑΣΗ απο κάθετο: ΚΩΛΕΤΗ έως κάθετο: ΣΟΛΩΜΟΥ από: 09:00 πμ έως: 11:00 πμ
1347
Λειτουργία
1/12/2025 10:30:00 πμ
1/12/2025 1:00:00 μμ
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Β.ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ, ΠΑΡΑΣΧΟΥ, 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ.
962
Κατασκευές
1/12/2025 11:00:00 πμ
1/12/2025 4:00:00 μμ
ΠΑΙΑΝΙΑΣ
ΠΑΙΑΝΙΑ - Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ - ΜΕΤΑΞΥ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΥΑΓ.ΤΣΙΜΙΝΗ - ΧΟΥΝΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ - ΧΟΥΝΤΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ
1515
Λειτουργία
1/12/2025 12:00:00 μμ
1/12/2025 4:00:00 μμ
ΜΕΓΑΡΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΕΠΟΧΩΡΙΟΥ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΟΔΟΥ ΠΕΥΚΩΝ, ΑΜΦΙΤΡΙΤΗΣ & ΗΣΑΙΑ, ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΤΕ, ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΗΣ ΤΑΒΕΡΝΑΣ ΜΕΛΤΕΜΙ, ΚΑΜΠΙΝΓΚ
Λειτουργία
