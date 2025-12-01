Ρόδος: Έρευνα σε επίπεδο χωρών ΝΑΤΟ για το «ιστορικό» της μοιραίας παρτίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ

Με χειροβομβίδες εποχής Βιετνάμ και Κορέας πήγαν να κάνουν άσκηση στο πεδίο βολής – Τι εκτιμά ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του 19χρονου Ραφαήλ

Newsbomb

Ρόδος: Έρευνα σε επίπεδο χωρών ΝΑΤΟ για το «ιστορικό» της μοιραίας παρτίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Έρευνα σε επίπεδο χωρών ΝΑΤΟ διενεργείται τα τελευταία 24ωρα για το «ιστορικό» του αριθμού παρτίδας (lot) στην οποία ανήκε η μοιραία αμυντική χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη και τραυμάτισε βαριά τον 39χρονο επιλοχία, στο Πεδίο Βολής Ρόδου.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, αναζητούνται στοιχεία για το αν η συγκεκριμένη παρτίδα έχει «δώσει» και άλλα συμβάντα στο παρελθόν.

Στο μεταξύ αίσθηση προκαλούν όσα περιγράφει ο ειδικός πραγματογνώμονας-τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Ραφαήλ, Γιάννης Τσιάμπας καθώς κάνει αναφορά «για καταχωνιασμένο παμπάλαιο πολεμικό υλικό» που κάποιοι ανέσυραν για να το χρησιμοποιήσουν στην άσκηση τη μοιραία ημέρα.

Για την ακρίβεια, οι μεν αμυντικές χειροβομβίδες ήταν εποχής πολέμου Βιετνάμ (1967), οι δε επιθετικές χειροβομβίδες ήταν εποχής πολέμου Κορέας (1952). «Δεν έχω δει ποτέ να χρησιμοποιείται επίσημα στο στρατό τέτοιο υλικό, ούτε καν σε εγκληματικές δραστηριότητες» σημειώνει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην καναδέζα με την οποία μεταφέρθηκε το πολεμικό υλικό ήταν φορτωμένο ένα ξύλινο κιβώτιο που περιείχε 30 αμυντικές χειροβομβίδες του 1967, αμερικανικής κατασκευής και προέλευσης. Δίπλα ακριβώς υπήρχε ένα δεύτερο ξύλινο κιβώτιο με επιθετικές χειροβομβίδες. Στο δεύτερο κιβώτιο υπήρχαν συσκευασμένοι σκέτοι κορμοί χειροβομβίδων.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάμπα, στο σημείο αυτό υπήρξε μία μικρή παύση καθώς περίμεναν να φέρουν τους πυροδοτικούς μηχανισμούς των αμυντικών χειροβομβίδων για την συναρμολόγηση των επιθετικών. Σύμφωνα με τον ίδιο στο μεσοδιάστημα αυτής της αναμονής σημειώθηκε η τραγωδία

Ο τεχνικός σύμβουλος πιστεύει ότι η χειροβομβίδα έσκασε στα χέρια του 39χρονου

Η πρώτη εκτίμηση του κ. Τσιάμπα είναι ότι η χειροβομβίδα έσκασε στα χέρια του 39χρονου, ωστόσο αναμένει το πόρισμα του ιατροδικαστή προκειμένου να έχει μία ασφαλέστερη εικόνα για το τι συνέβη βάσει και της θέσης των τραυματών.

Όπως εξηγεί, από το «τακ» του επικρουστήρα μέχρι και την έκρηξη της χειροβομβίδας, χρειάζονται τέσσερα δευτερόλεπτα, χρόνος ικανός για να κάνει κάποιος μία αντανακλαστική κίνηση αποφυγής. «Ο άλλος μπορεί να σκύψει, να γυρίσει πλάτη, να κάνει ενστικτωδώς μία κίνηση αποφυγής. Αν δεν έχει συμβεί αυτό, τότε συνέβη κάτι εντελώς απρόσμενα και αιφνιδιαστικά. Θεωρώ ότι ήταν και οι δύο σκυμμένοι πάνω στην χειροβομβίδα, με μέτωπο σε αυτήν». Ο ίδιος εκτιμά ότι ο 39χρονος κρατούσε την χειροβομβίδα, γι’ αυτό και ακρωτηριάστηκε, ωστόσο σε κάθε περίπτωση περιμένει το πόρισμα του ιατροδικαστή.

texnikos-simvoulos-tsiabas.jpg

O ειδικός πραγματογνώμονας-τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Ραφαήλ, Γιάννης Τσιάμπας

Ο κ. Τσιάμπας θεωρεί επίσης ότι ο 19χρονος Ραφαήλ και ο 39χρονος επιλοχίας που ακρωτηριάστηκε πήγαν στην καναδέζα, άνοιξαν το ξύλινο κιβώριο με τις 30 αμυντικές χειροβομβίδες, πήραν μία από τις συσκευασίες με το πεπιεσμένο χαρτί, αφαίρεσαν την μονωτική ταινία περιμετρικά, πήραν στα χέρια την χειροβομβίδα, πέρασαν ανάμεσα από τα δύο στρατιωτικά οχήματα, το τζιπ αριστερά και την καναδέζα δεξιά και κινήθηκαν μπροστά από το τζιπ, στην αριστερή γωνία όπου εκεί έγινε ό,τι έγινε βάσει των πλήξεων που φέρει το τζιπ.

Ρόδος πεδίο βολής

Ο κ. Τσιάμπας εκτιμά ότι η χειροβομβίδα δεν έσκασε στο έδαφος αλλά εξερράγη σε ύψος περίπου ενός μέτρου από το έδαφος, δηλαδή περίπου στο ύψος της μέσης, όμως και πάλι περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Σημειώνεται ότι το κιβώτιο με τις 29 αμυντικές χειροβομβίδες έχει ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ για έλεγχο DNA ώστε να διερευνηθεί ποια χέρια ακούμπησαν τις συσκευασίες. Αυτή η διαδικασία γίνεται, κατόπιν αιτήματος του τεχνικού συμβούλου, ώστε να εξεταστεί και το ενδεχόμενο-και ας φαίνεται ακραίο-της κακόβουλης ενέργειας προκειμένου να μην υπάρχει το παραμικρό ερωτηματικό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:15ΚΟΣΜΟΣ

Euromillions 123 εκατ.: H θεϊκή κίνηση που έχει κάνει νικητής

10:10ΚΟΣΜΟΣ

«Η Σταύρωση του Ιησού»: Ο χαμένος για 400 χρόνια πίνακας του Ρούμπενς πωλήθηκε για 2,7 εκατ. δολάρια

10:03ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Adel: Στα κορυφαία ρεκόρ βροχόπτωσης ο φετινός Νοέμβριος για την Ήπειρο

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκαν δύο άτομα για την επίθεση στο πολιτικό γραφείο του Στράτου Σιμόπουλου

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών - Τα μέλη του μοίραζαν «σατανιστικό» περιεχόμενο

09:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Δείτε γιατί μπορεί να τη χάσατε - Τα βασικά λάθη και οι «ευκαιρίες» ενοικίων με 5 και 10 ευρώ

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Γερμανία απαιτεί παράθυρο σωτηρίας για τους θερμικούς κινητήρες

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Το μήνυμα του πατέρα του 19χρονου Ραφαήλ στον επιλοχία που τραυματίστηκε στην έκρηξη χειροβομβίδας

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Έρευνα σε επίπεδο χωρών ΝΑΤΟ για το «ιστορικό» της μοιραίας παρτίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ - Πήγαν να κάνουν άσκηση με χειροβομβίδες εποχής Βιετνάμ και Κορέας

09:30ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλια: Έκλεψαν σαλιγκάρια αξίας 90.000 ευρώ από φάρμα που τροφοδοτεί γκουρμέ εστιατόρια

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Εκδόθηκε για 9,3 εκατομμύρια πολίτες - Ποιοι δεν έλαβαν και γιατί

09:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων

09:21ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Χωρίς… φρένα οι Θάντερ! Ασταμάτητος ο Γκίλτζιους - Αλεξάντερ

09:20ΚΟΣΜΟΣ

Βιβλική καταστροφή στη νοτιοανατολική Ασία: Πάνω από 600 νεκροί, 4 εκατομμύρια πληγέντες από τις πλημμύρες - «Ζήσαμε νέο τσουνάμι»

09:15ΚΟΣΜΟΣ

Viral καμπάνια για ανηλίκους στα social media: «Θέλεις κάθε περαστικός να γνωρίζει τα πάντα για το παιδί σου;»

09:09ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Με μπάσκετ, βόλεϊ και δράση στην Ευρώπη

09:00ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα δημοσιοποιήσει τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας του - «Δεν έχω ιδέα ποιο μέρος του σώματός μου εξετάστηκε»

08:55ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Λούκα, ο εκπορθητής» - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

08:53ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: «Φρακαρισμένος» ο Κηφισός - Καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών στην Αττική Οδό

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κομμένη στα δύο η Ελλάδα – Κλειστή η ΠΑΘΕ και ο αυτοκινητόδρομος Ε65

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:42ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο δυστύχημα στη Λούτσα: Έτρεχε ιλιγγιωδώς ο οδηγός του ΙΧ, σε δρόμο με όριο τα 30 χλμ - Στη ΜΕΘ η 21χρονη τραυματίας - Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Κομμένη στα δύο η Ελλάδα – Κλειστή η ΠΑΘΕ και ο αυτοκινητόδρομος Ε65

08:22ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Μαρουσάκη: Νέα κακοκαιρία «τύπου Adel» προ των πυλών - Χειμωνιάτικο σκηνικό

10:10ΚΟΣΜΟΣ

«Η Σταύρωση του Ιησού»: Ο χαμένος για 400 χρόνια πίνακας του Ρούμπενς πωλήθηκε για 2,7 εκατ. δολάρια

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιδιοφυία στα… 14: Σχεδίασε το πιο δυνατό σχέδιο οριγκάμι στον κόσμο και κέρδισε 25.000 δολάρια

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: Εξαρθρώθηκε διεθνές δίκτυο σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών - Τα μέλη του μοίραζαν «σατανιστικό» περιεχόμενο

06:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

IRIS: Νέα εποχή από σήμερα σε όλες τις πληρωμές – Οι παραβάτες κινδυνεύουν με πρόστιμα

09:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή ενοικίου: Δείτε γιατί μπορεί να τη χάσατε - Τα βασικά λάθη και οι «ευκαιρίες» ενοικίων με 5 και 10 ευρώ

22:17TRAVEL

Αρκαδία: Κορυφαίο κέντρο προσκυνηματικού και φυσιολατρικού τουρισμού

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Το μήνυμα του πατέρα του 19χρονου Ραφαήλ στον επιλοχία που τραυματίστηκε στην έκρηξη χειροβομβίδας

23:19ΕΛΛΑΔΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για Χριστούγεννα - Πότε χτυπά το πρώτο κουδούνι της νέας χρονιάς

06:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται κακοκαιρία «made in Africa» - Πότε θα «χτυπήσει» την χώρα - Τι προβλέπουν Ιταλοί μετεωρολόγοι για το Δεκέμβριο

20:40ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Δεκέμβρης από τα παλιά» ή «ζεστός» της νέας εποχής; Τι λένε οι αντικρουόμενες προγνώσεις των μετεωρολόγων για το πρώτο δεκαπενθήμερο

07:17ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η «εξαφάνιση» του φαινομένου της ανάβλυσης στον Παναμά ανησυχεί ολόκληρο τον πλανήτη

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Κόσμος και κοσμάκης στην εξεταστική, άπατες, πληρωμές και αποπομπές που αναβάλλονται, το αίτημα της Ρόζας, ανεπαρκείς επενδύσεις και παρενέργειες και μια σχέση με ερωτήματα

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Αριθμός: Εκδόθηκε για 9,3 εκατομμύρια πολίτες - Ποιοι δεν έλαβαν και γιατί

08:25ΚΟΣΜΟΣ

ΝΑΤΟ: Eξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει «πιο επιθετικό» απέναντι στον υβριδικό πόλεμο της Ρωσίας

08:47ΚΟΣΜΟΣ

Η επιστροφή του δολοφόνου: 23 χρόνια μετά σκότωσε την κόρη του πρώτου θύματός του

07:47ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Η ευλογιά των προβάτων στην Ελλάδα προκαλεί φόβους για έλλειψη φέτας - Κινδυνεύει ο «λευκός χρυσός»

22:59ΕΛΛΑΔΑ

Λακωνία: Έκρηξη σε καφετέρια στη Νεάπολη - Εικόνες χάους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ