Ρόδος: Έρευνα σε επίπεδο χωρών ΝΑΤΟ για το «ιστορικό» της μοιραίας παρτίδας που σκότωσε τον Ραφαήλ

Έρευνα σε επίπεδο χωρών ΝΑΤΟ διενεργείται τα τελευταία 24ωρα για το «ιστορικό» του αριθμού παρτίδας (lot) στην οποία ανήκε η μοιραία αμυντική χειροβομβίδα που σκότωσε τον 19χρονο Ραφαήλ Γαλυφιανάκη και τραυμάτισε βαριά τον 39χρονο επιλοχία, στο Πεδίο Βολής Ρόδου.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, αναζητούνται στοιχεία για το αν η συγκεκριμένη παρτίδα έχει «δώσει» και άλλα συμβάντα στο παρελθόν.

Στο μεταξύ αίσθηση προκαλούν όσα περιγράφει ο ειδικός πραγματογνώμονας-τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Ραφαήλ, Γιάννης Τσιάμπας καθώς κάνει αναφορά «για καταχωνιασμένο παμπάλαιο πολεμικό υλικό» που κάποιοι ανέσυραν για να το χρησιμοποιήσουν στην άσκηση τη μοιραία ημέρα.

Για την ακρίβεια, οι μεν αμυντικές χειροβομβίδες ήταν εποχής πολέμου Βιετνάμ (1967), οι δε επιθετικές χειροβομβίδες ήταν εποχής πολέμου Κορέας (1952). «Δεν έχω δει ποτέ να χρησιμοποιείται επίσημα στο στρατό τέτοιο υλικό, ούτε καν σε εγκληματικές δραστηριότητες» σημειώνει.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην καναδέζα με την οποία μεταφέρθηκε το πολεμικό υλικό ήταν φορτωμένο ένα ξύλινο κιβώτιο που περιείχε 30 αμυντικές χειροβομβίδες του 1967, αμερικανικής κατασκευής και προέλευσης. Δίπλα ακριβώς υπήρχε ένα δεύτερο ξύλινο κιβώτιο με επιθετικές χειροβομβίδες. Στο δεύτερο κιβώτιο υπήρχαν συσκευασμένοι σκέτοι κορμοί χειροβομβίδων.

Σύμφωνα με τον κ. Τσιάμπα, στο σημείο αυτό υπήρξε μία μικρή παύση καθώς περίμεναν να φέρουν τους πυροδοτικούς μηχανισμούς των αμυντικών χειροβομβίδων για την συναρμολόγηση των επιθετικών. Σύμφωνα με τον ίδιο στο μεσοδιάστημα αυτής της αναμονής σημειώθηκε η τραγωδία

Ο τεχνικός σύμβουλος πιστεύει ότι η χειροβομβίδα έσκασε στα χέρια του 39χρονου

Η πρώτη εκτίμηση του κ. Τσιάμπα είναι ότι η χειροβομβίδα έσκασε στα χέρια του 39χρονου, ωστόσο αναμένει το πόρισμα του ιατροδικαστή προκειμένου να έχει μία ασφαλέστερη εικόνα για το τι συνέβη βάσει και της θέσης των τραυματών.

Όπως εξηγεί, από το «τακ» του επικρουστήρα μέχρι και την έκρηξη της χειροβομβίδας, χρειάζονται τέσσερα δευτερόλεπτα, χρόνος ικανός για να κάνει κάποιος μία αντανακλαστική κίνηση αποφυγής. «Ο άλλος μπορεί να σκύψει, να γυρίσει πλάτη, να κάνει ενστικτωδώς μία κίνηση αποφυγής. Αν δεν έχει συμβεί αυτό, τότε συνέβη κάτι εντελώς απρόσμενα και αιφνιδιαστικά. Θεωρώ ότι ήταν και οι δύο σκυμμένοι πάνω στην χειροβομβίδα, με μέτωπο σε αυτήν». Ο ίδιος εκτιμά ότι ο 39χρονος κρατούσε την χειροβομβίδα, γι’ αυτό και ακρωτηριάστηκε, ωστόσο σε κάθε περίπτωση περιμένει το πόρισμα του ιατροδικαστή.

O ειδικός πραγματογνώμονας-τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας του Ραφαήλ, Γιάννης Τσιάμπας

Ο κ. Τσιάμπας θεωρεί επίσης ότι ο 19χρονος Ραφαήλ και ο 39χρονος επιλοχίας που ακρωτηριάστηκε πήγαν στην καναδέζα, άνοιξαν το ξύλινο κιβώριο με τις 30 αμυντικές χειροβομβίδες, πήραν μία από τις συσκευασίες με το πεπιεσμένο χαρτί, αφαίρεσαν την μονωτική ταινία περιμετρικά, πήραν στα χέρια την χειροβομβίδα, πέρασαν ανάμεσα από τα δύο στρατιωτικά οχήματα, το τζιπ αριστερά και την καναδέζα δεξιά και κινήθηκαν μπροστά από το τζιπ, στην αριστερή γωνία όπου εκεί έγινε ό,τι έγινε βάσει των πλήξεων που φέρει το τζιπ.

Ο κ. Τσιάμπας εκτιμά ότι η χειροβομβίδα δεν έσκασε στο έδαφος αλλά εξερράγη σε ύψος περίπου ενός μέτρου από το έδαφος, δηλαδή περίπου στο ύψος της μέσης, όμως και πάλι περιμένουν το πόρισμα του ιατροδικαστή.

Σημειώνεται ότι το κιβώτιο με τις 29 αμυντικές χειροβομβίδες έχει ήδη σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ για έλεγχο DNA ώστε να διερευνηθεί ποια χέρια ακούμπησαν τις συσκευασίες. Αυτή η διαδικασία γίνεται, κατόπιν αιτήματος του τεχνικού συμβούλου, ώστε να εξεταστεί και το ενδεχόμενο-και ας φαίνεται ακραίο-της κακόβουλης ενέργειας προκειμένου να μην υπάρχει το παραμικρό ερωτηματικό.

