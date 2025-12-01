Λιβαδειά: Σπίτια με χιλιάδες χριστουγεννιάτικα φωτάκια έγιναν viral στο Tik Tok

Η Λιβαδειά μπήκε σε εορταστικό κλίμα και αρχίζει να θυμίζει χριστουγεννιάτικο χωριό.

Όπως φαίνεται σε βίντεο που έχουν δημοσιευτεί στο TikTok και έγιναν μέσα σε λίγες ώρες viral δείχνουν ολόκληρα σπίτια να έχουν μεταμορφωθεί σε φωτεινές εγκαταστάσεις, με χιλιάδες λαμπάκια, γιρλάντες, τεράστιους Άγιους Βασίληδες, ζαχαρωτά και κάθε λογής γιορτινή λεπτομέρεια.

Οι χρήστες σχολιάζουν θετικά τον στολισμό, ενώ αρκετοί αναρωτιούνται πόσο χρόνο και… πόσες πρίζες χρειάστηκαν για να στηθεί ένα τέτοιο θέαμα.

