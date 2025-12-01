Πέγκυ Ζήνα: Ξεσήκωσε τη Λάρισα στην τελετή φωταγώγησης του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου

Στην φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου στη κεντρική πλατεία της Λάρισας εμφανίστηκε η Πέγκυ Ζήνα το βράδυ της Δευτέρας (1/12), ξεσηκώνοντας με τις επιτυχίες της τους Λαρισαίους.

Σε μια άκρως χριστουγεννιάτικη ζεστή ατμόσφαιρα με έναν υπέροχο διάκοσμο σε όλη την πλατεία, πλήθος Λαρισαίων απόλαυσε την συναυλία τραγουδώντας και χορεύοντας σε λαϊκούς ρυθμούς με την υπέροχη φωνή της Πέγκυς Ζήνα να τους ξεσηκώνει.

