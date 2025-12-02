Κρήτη: Νέα επιχείρηση διάσωσης 39 μεταναστών νότια της Γαύδου

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια και χωρίς κανένα περιστατικό.

Αρχείου - Eurokinissi
Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Δεκεμβρίου, στην Κρήτη, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας & Διάσωσης.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, πρόκειται για 39 μετανάστες που επέβαιναν σε λέμβο οι οποίοι και εντοπίστηκαν από σκάφος της Frontex σε απόσταση 3 ναυτικών μιλίων νότια της Γαύδου.

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γαύδου. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με ασφάλεια και χωρίς κανένα περιστατικό.

