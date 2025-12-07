Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Καθημερινή: Πού πήγαν 180 δισ. επιδοτήσεων
Απογευματινή:Νέες εισφορές για καλύτερη σύνταξη
Ελεύθερος Τύπος: Επιχείρηση «κράτος 2030»
Το Βήμα: «Ο χωροφύλαξ, ο αστυφύλαξ και η εξωτερική μας πολιτική»
