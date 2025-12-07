Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:

Συνοπτικά:

Καθημερινή: Πού πήγαν 180 δισ. επιδοτήσεων

Απογευματινή:Νέες εισφορές για καλύτερη σύνταξη

Ελεύθερος Τύπος: Επιχείρηση «κράτος 2030»

Το Βήμα: «Ο χωροφύλαξ, ο αστυφύλαξ και η εξωτερική μας πολιτική»

