Επεισοδιακή καταδίωξη στη Θεσσαλονίκη: 27χρονος επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικό

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας 27χρονος ημεδαπός, ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής μετέτρεψε την περιοχή της Λαχαναγοράς σε πεδίο καταδίωξης, στην προσπάθειά του να αποφύγει τον έλεγχο.

Όλα ξεκίνησαν όταν αστυνομικοί εντόπισαν το όχημα του νεαρού στον κόμβο της Λαχαναγοράς. Στο σήμα των αρχών για στάση, ο οδηγός αντέδρασε αναπτύσσοντας ταχύτητα και πραγματοποιώντας επικίνδυνους ελιγμούς. Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 27χρονος δεν δίστασε να θέσει σε άμεσο κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα αστυνομικού κατά την προσπάθειά του να διαφύγει.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ο δράστης πέταξε στο οδόστρωμα μια συσκευασία η οποία, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, περιείχε μικροποσότητα κοκαΐνης. Παρά την προσπάθειά του, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα λίγο αργότερα και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, απείθεια και επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

