Ηράκλειο: Πυρκαγιά σε μπαλκόνι σπιτιού - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Δεύτερη πυρκαγιά, σε αυτοκίνητο επί της παραλιακής λεωφόρου, ξέσπασε λίγο αργότερα

Newsbomb

Ηράκλειο: Πυρκαγιά σε μπαλκόνι σπιτιού - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
ΕΛΛΑΔΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Συναγερμός σήμανε σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Ηράκλειο για δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν με διαφορά ελάχιστων λεπτών.

Αρχικά, εκδηλώθηκε φωτιά σε μπαλκόνι σπιτιού, κοντά στην Εφορία, στην περιοχή του Άη Γιάννη, πλησίον της λεωφόρου Κνωσού. Επί τόπου έσπευσαν έξι πυροσβεστικά οχήματα με έξι άνδρες για την αντιμετώπιση του συμβάντος.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, λίγο πιο μετά, αυτοκίνητο επί της παραλιακής λεωφόρου τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο μετέβησαν δυο οχήματα με τέσσερις άνδρες για να σβήσουν τη φωτιά.

Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής αναμένεται να διενεργήσει προανάκριση και για τα δύο περιστατικά.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:21LIFESTYLE

Πρίγκιπας Χάρι: «Αδειάζει» τη Μέγκαν και λέει ότι προτιμά το χριστουγεννιάτικο δείπνο της πεθεράς του - «Δεν είναι τόσο καλό όσο της μαμάς σου»

19:13ΚΟΣΜΟΣ

«Αγαπούσε τα ταξίδια και τα αεροπλάνα» - Στενή φίλη της αεροσυνοδού του μοιραίου Falcon 50 στο Newsbomb

19:11ΕΛΛΑΔΑ

Αγροτικά μπλόκα: Έξοδος μετ’ εμποδίων για τους εκδρομείς - Πού γίνονται εκτροπές οχημάτων

19:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχή 1,5 μήνα έπεσε στην Αττική - Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Πλημμυρικά φαινόμενα σε Πικέρμι και Άγιο Δημήτριο

18:57ΕΛΛΑΔΑ

Πέλλα: Με αλυσίδες η κίνηση των οχημάτων σε σημεία του οδικού δικτύου προς το Καϊμάκτσαλαν

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Η Άγκυρα επιβεβαίωσε τον θάνατο της Ελληνίδας αεροσυνοδού

18:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λευτέρης Καρχιμάκης: «Δεν είναι όλα τα σπίτια καταφύγιο» - Το μήνυμα για τα Χριστούγεννα από το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Περιστερίου

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα εν έτει 2025: Παιδιά τραγούδησαν και πληρώθηκαν μέσω... IRIS

18:36ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Σαρώνει και στο youtube ο Γιαμάλ: Ένα εκατομμύριο ακόλουθοι σε 48 ώρες

18:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ένας παράνομος έρωτας και μία αυτοκτονία «γκρεμίζουν» τη Μάνη

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Η δραματική συνομιλία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου - Εξέδωσε σήμα «PAN-PAN»

18:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Κατάσχεσε τάνκερ στον Κόλπο που μετέφερε 4 εκατ. λίτρα πετρελαίου

18:21ΥΓΕΙΑ

Τα 10 χειρότερα λάθη στον ύπνο: Καφεΐνη, αλκοόλ και άγχος δεν σας αφήνουν να κλείσετε μάτι

18:15ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Νεα έκθεση του Πενταγώνου προειδοποιεί για πόλεμο από την Κίνα το 2027

18:13ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Χρέος μας να δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον λαό»

18:11ΜΠΑΣΚΕΤ

Οι ευχές της ΑΕΚ για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά

18:08ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Πυρκαγιά σε μπαλκόνι σπιτιού - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Ο «Οικοδόμος του Θεού» κατασκευάζει τον μεγαλύτερο Χριστό στον κόσμο

18:04ΕΛΛΑΔΑ

Αγρίνιο: Χειροπέδες σε 74χρονο για ξυλοδαρμό της πρώην γυναίκας του - Της επιτέθηκε με γροθιές και κλοτσιές

17:57ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Βασιλικές Ώρες: Τι είναι η Ακολουθία που ψάλλεται το βράδυ της Παραμονής των Χριστουγέννων - Πόσες φορές τον χρόνο τελείται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μεταγραφές, Ολυμπιακός: Ειλημμένη απόφαση για Ποντένσε - Τι θέλουν να αποφύγουν στον Πειραιά

18:29ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Η δραματική συνομιλία του πιλότου με τον πύργο ελέγχου - Εξέδωσε σήμα «PAN-PAN»

18:52ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Η Άγκυρα επιβεβαίωσε τον θάνατο της Ελληνίδας αεροσυνοδού

19:13ΚΟΣΜΟΣ

«Αγαπούσε τα ταξίδια και τα αεροπλάνα» - Στενή φίλη της αεροσυνοδού του μοιραίου Falcon 50 στο Newsbomb

17:42WHAT THE FACT

Ινδία: Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν γιγαντιαίο αρχαίο κυκλικό λαβύρινθο ηλικίας 2.000 ετών

17:29ΕΛΛΑΔΑ

Συντριβή λιβυκού αεροσκάφους: Ποια είναι η Ελληνίδα αεροσυνοδός που έχασε τη ζωή της

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Τι απαντά ο ΔΕΔΔΗΕ

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Ζαχάροβα: «Συγχαρητήρια για το νέο κατώτατο σημείο» - Οι ρωσικοί λύκοι, οι τάρανδοι και τα «γουρουνάκια»

13:14ΚΟΣΜΟΣ

H «αχίλλειος πτέρνα» των S-400: Την ανακάλυψαν οι Ουκρανοί, «καίγονται» και οι Τούρκοι

18:40ΕΛΛΑΔΑ

Χριστουγεννιάτικα κάλαντα εν έτει 2025: Παιδιά τραγούδησαν και πληρώθηκαν μέσω... IRIS

19:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Βροχή 1,5 μήνα έπεσε στην Αττική - Χωρίς ρεύμα περιοχές της Αθήνας - Πλημμυρικά φαινόμενα σε Πικέρμι και Άγιο Δημήτριο

07:00ΟΙ ΚΟΜΙΣΑΡΙΟΙ

Ο Ανεστίδης πουλάει, σιγή ασυρμάτου από Σαμαρά, άλλος κόσμος στα μπλόκα φέτος, ο ΓΑΠ των Τεμπών, οι 550 του defense tech και η Vodafone, η ΔΕΗ και οι οπτικές ίνες

16:48ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Χάος στους δρόμους της Αθήνας λόγω βροχής και Χριστουγέννων - Πού εντοπίζονται προβλήματα - Βίντεο

17:21ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: «Βάσανο» για χιλιάδες εκδρομείς, ουρές χιλιομέτρων και ταλαιπωρία - Δημογλίδου: «Μόνο οι αγρότες των Μαλγάρων ήταν συνεργάσιμοι»

16:12WHAT THE FACT

Έκταση 106 τ.μ. στα σύνορα Ελλάδας - Αλβανίας: Φιλοξενεί πάνω από 100.000 «κατοίκους» που σκαρφαλώνουν

13:40ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά τραυματισμένη 14χρονη που βγήκε για να πει τα κάλαντα

18:32LIFESTYLE

Η Γη της ελιάς spoiler: Ένας παράνομος έρωτας και μία αυτοκτονία «γκρεμίζουν» τη Μάνη

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Η τραγική ιστορία της «κυρίας με τα περιστέρια» - Η ηθοποιός που ταυτίστηκε με τα Χριστούγεννα

13:48WHAT THE FACT

Το πιο δηλητηριώδες ψάρι του κόσμου μπαίνει στα ελληνικά πιάτα - Έχει πάνω από 70 παράσιτα

16:46ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ 3.000 ιδιοκτήτες για τις επιδοτήσεις - 50 περιπτώσεις διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ