Ηράκλειο: Πυρκαγιά σε μπαλκόνι σπιτιού - Ισχυρή κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
Δεύτερη πυρκαγιά, σε αυτοκίνητο επί της παραλιακής λεωφόρου, ξέσπασε λίγο αργότερα
Συναγερμός σήμανε σήμερα, παραμονή Χριστουγέννων, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία στο Ηράκλειο για δύο πυρκαγιές που ξέσπασαν με διαφορά ελάχιστων λεπτών.
Αρχικά, εκδηλώθηκε φωτιά σε μπαλκόνι σπιτιού, κοντά στην Εφορία, στην περιοχή του Άη Γιάννη, πλησίον της λεωφόρου Κνωσού. Επί τόπου έσπευσαν έξι πυροσβεστικά οχήματα με έξι άνδρες για την αντιμετώπιση του συμβάντος.
Σύμφωνα με το cretalive.gr, λίγο πιο μετά, αυτοκίνητο επί της παραλιακής λεωφόρου τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο μετέβησαν δυο οχήματα με τέσσερις άνδρες για να σβήσουν τη φωτιά.
Το ανακριτικό της Πυροσβεστικής αναμένεται να διενεργήσει προανάκριση και για τα δύο περιστατικά.
