Θεσσαλονίκη: Οδηγούσε στον περιφερειακό με 304 χιλιόμετρα και τραβούσε βίντεο για το TikTok!

Συνεχίζεται το σαφάρι των Αρχών για τον εντοπισμό επικίνδυνων οδηγών στους δρόμους της χώρας.

Ασυνείδητος οδηγός στη Θεσσαλονίκη, ανήρτησε ένα βίντεο στο TikTok στο οποίο οδηγούσε με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των 304 χιλιόμετρα την ώρα στον Περιφερειακό της Θεσσαλονίκης.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο οδηγός βιντεοσκοπεί την πορεία του κρατώντας με το αριστερό χέρι το κινητό και χρησιμοποιώντας το δεξί για να κρατά το τιμόνι και να αλλάζει παράλληλα ταχύτητες. Μάλιστα στην λεζάντα του βίντεο σχολίασε: «Κανά Honda να πάει 300χλμ με ένα χέρι έχουμε;».

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος οδηγός έχει στο προφίλ πυο διατηρεί στο TikTok πολλά βίντεο που προβάλλει την επικίνδυνη αυτή συνηθεια να οδηγεί με ιλλιγιώδη ταχύτητα.

Δείτε το βίντεο:

Οι αναρτήσεις είναι σε γνώση της ΕΛ.ΑΣ., η οποία έχει ταυτοποιήσει τον οδηγό και θα προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες.

Με πληροφορίες από thestival.gr

