Ρέθυμνο: Πως θα περάσουν την ημέρα των Φώτων οι κάτοικοι

Την παραμονή της εορτής των Φώτων, η κάμερα του DayNight πραγματοποίησε οδοιπορικό στο κέντρο της πόλης, συνομιλώντας με περαστικούς για το πρόγραμμα της αυριανής ημέρας. Οι κάτοικοι μοιράστηκαν τις σκέψεις τους για το πώς θα τιμήσουν τη συγκεκριμένη ημέρα στο Ρέθυμνο, αναδεικνύοντας τον παραδοσιακό χαρακτήρα της γιορτής.

