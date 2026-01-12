Ελληνάρας έκλεισε το δρόμο για να πάρει σουβλάκια: Τελικά χόρτασε... μπινελίκια
Ένας οδηγός έκλεισε με το φορτηγό του τον δρόμο για να πάει να παραγγείλει σουβλάκια και οι μπλοκαρισμένοι οδηγοί του επιφύλαξαν θερμή υποδοχή.
Οδηγούσε. Πεινούσε. Βρήκε σουβλατζίδικο. Δεν έβρισκε, όμως, πάρκινγκ. Η πείνα είχε κυριεύσει την ψυχούλα του. Σκέφτηκε πως θα ήταν καλή ιδέα να παρατήσει το φορτηγό του όπως να ’ναι, όπου να ’ναι, για να πάει να παραγγείλει μερικά απ' όλα. Την ίδια στιγμή, στο στενό είχε δημιουργηθεί ουρά από ακινητοποιημένα ΙΧ. Και κάπου εκεί, ξεκίνησε το σόου.
