Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών στην περιοχή της Παλλήνης

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Αττικής Οδού, στο τμήμα της μεταξύ των χ/θ 13.850 και 11.950, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, κατά το χρονικό διάστημα από την 14-1-2026 έως 27-2-2026, καθ’ όλη την διάρκεια του 24ωρου, με εξαίρεση τις επίσημες αργίες, περιοχής Δήμου Παλλήνης, ως εξής:



Α΄ Φάση:



- Αποκλεισμός της αριστερής και τμήματος της μεσαίας λωρίδας.

- Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται σε τμήμα της μεσαίας και της δεξιάς λωρίδας με κατάληψη και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.).



Β΄ Φάση:



- Αποκλεισμός της δεξιάς και τμήματος της μεσαίας λωρίδας.

- Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται σε τμήμα της μεσαίας και της αριστερής λωρίδας.



Με ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.