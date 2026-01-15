ΠΟΑΣΥ: Εκδήλωση για το revenge porn - «Δεν είναι ντροπή, είναι έγκλημα»

Εκδήλωση για το revenge porn, την εκδικητική πορνογραφία, διοργανώνει η Γραμματεία Γυναικών της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), σε συνεργασία με την Επιτροπή Δικαιωμάτων Ισότητας και Παιδικής Προστασίας, την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026, με τίτλο «Δεν είναι ντροπή, είναι έγκλημα».

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και αποσκοπεί στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για το revenge porn, το οποίο έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις.

Ανάγκη να σπάσει η σιωπή

Βασικό μήνυμα της εκδήλωσης είναι ότι η εκδικητική πορνογραφία δεν είναι ντροπή για το θύμα, αλλά έγκλημα, τονίζοντας την ανάγκη να σπάσει η σιωπή που γεννάται από τον φόβο και την ντροπή.

Σύμφωνα με έρευνα, το 49% στην Ελλάδα γνωρίζει κάποιον που να έχει υποστεί εκδικητική πορνογραφία, ενώ το 55,5% θεωρεί πως το θύμα φταίει.

Το ποσοστό των θυμάτων ψηφιακής σεξουαλικής βίας στις ηλικίες 16-34 αγγίζει το 70%, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του προβλήματος και την εμπλοκή των ανηλίκων.

Σημειώνεται ότι η εκδικητική πορνογραφία, αποτελεί ψηφιακό έγκλημα που προκαλεί τεράστιες ψυχολογικές επιπτώσεις στα θύματα, τα οποία τα συνοδεύουν εφ’ όρου ζωής.

