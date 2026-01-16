Αττική: Βίντεο ντοκουμέντα από τη σπείρα που λήστευε βενζινάδικα και μίνι μάρκετ – Πέντε συλλήψεις

Η Ελληνική Αστυνομία πέτυχε ακόμη ένα σημαντικό πλήγμα στο οργανωμένο έγκλημα, εξαρθρώνοντας εγκληματική οργάνωση που –από τον Αύγουστο του 2025– είχε μετατρέψει πρατήρια υγρών καυσίμων και καταστήματα μίνι μάρκετ σε στόχους ένοπλων επιδρομών σε ολόκληρη την Αττική.

Από τη συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν πέντε άτομα, ενώ, στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται δύο πρόσωπα: Από τη μία, ο αρχηγός της συμμορίας, ένας σκληρός κακοποιός με βαρύ ποινικό παρελθόν –ο οποίος είχε συμμετάσχει στη δολοφονία των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ στου Ρέντη το 2011, για την οποία είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης– και από την άλλη, μία γυναίκα μοντέλο, η οποία είχε αναλάβει τον ρόλο της οδηγού και φέρεται να συμμετείχε ενεργά στην επιχειρησιακή υποστήριξη των ληστειών.

Βίντεο ντοκουμέντα

Το Newsbomb εξασφάλισε βίντεο από τη δράση μελών της σπείρας και συγκεκριμένα, ληστείες σε βενζινάδικα.

Ο αρχηγός με το «βαρύ» παρελθόν

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης ήταν 46χρονος, γνωστός στις Αρχές για τη συμμετοχή του σε σοβαρά εγκλήματα του παρελθόντος. Μεταξύ αυτών, είχε εμπλακεί στη δολοφονία των αστυνομικών της ομάδας ΔΙΑΣ στου Ρέντη το 2011, υπόθεση για την οποία είχε εκτίσει ποινή φυλάκισης.

Μετά την αποφυλάκιση, φέρεται να ανέλαβε εκ νέου ηγετικό ρόλο, οργανώνοντας τη δράση της συμμορίας και κατευθύνοντας τα επιχειρησιακά χτυπήματα.

Το μοντέλο – οδηγός με τη «διπλή» εικόνα

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η σύλληψη γυναίκας – μέλους της σπείρας, γνωστής στον χώρο του μόντελινγκ, η οποία μάλιστα εμφανιζόταν κατά καιρούς και σε τηλεοπτικές εκπομπές με την ιδιότητα της ψυχολόγου. Η γυναίκα, όπως αναφέρεται στη δικογραφία, είχε αναλάβει τον ρόλο της οδηγού, μεταφέροντας τα επιχειρησιακά μέλη στα σημεία των επιθέσεων και παραλαμβάνοντάς τα μετά τις ληστείες. Από την αστυνομική έρευνα, προκύπτει ότι έχει ταυτοποιηθεί σε τουλάχιστον 4 από τις συνολικά 12 ένοπλες ληστείες που αποδίδονται στην οργάνωση.

Η εγκληματική ομάδα αποτελείτο από πέντε βασικά μέλη: Δύο «επιχειρησιακούς» δράστες και τρία άτομα που παρείχαν υποστήριξη. Ο 46χρονος, άλλοτε μόνος και άλλοτε μαζί με τον 32χρονο, εισέβαλαν σε πρατήρια υγρών καυσίμων και μίνι μάρκετ, απειλώντας υπαλλήλους με περίστροφο και σε ορισμένες περιπτώσεις, με μαχαίρι. Οι ληστείες γίνονταν κυρίως βραδινές ή πρώτες πρωινές ώρες, με τους δράστες να φορούν κουκούλες full-face και γάντια, προκειμένου να μην φανερώσουν χαρακτηριστικά των προσώπων τους.

Τα υπόλοιπα μέλη –μεταξύ αυτών το μοντέλο– αναλάμβαναν τη μεταφορά, την επιτήρηση του χώρου και τη διαφυγή, χρησιμοποιώντας οχήματα της ιδιοκτησίας τους.

Η βιαιότητα της συμμορίας αποτυπώνεται σε περιστατικό κατά το οποίο υπάλληλος καταστήματος τραυματίστηκε με μαχαίρι στην κοιλιακή χώρα, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι δράστες δεν δίσταζαν να χρησιμοποιήσουν ακραία βία για να πετύχουν τον σκοπό τους.

Από την προανάκριση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 ένοπλες ληστείες σε περιοχές όπως η Πετρούπολη, το Ίλιον, το Περιστέρι, οι Άγιοι Ανάργυροι, το Καματερό, η Μεταμόρφωση, ο Άγιος Στέφανος, το κέντρο της Αθήνας και το Παλαιό Ψυχικό. Η συνολική λεία ξεπερνά τα 8.960 ευρώ.

Κατά τις έρευνες κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, το περίστροφο που χρησιμοποιούσαν στις ληστείες, δύο μαχαίρια, ρουχισμός που φορούσαν κατά τις επιδρομές, δύο οχήματα και τρία κινητά τηλέφωνα.

Εις βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για –κατά περίπτωση– σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, ληστείες κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, συνέργεια σε ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Δύο εκ των συλληφθέντων έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθούν την προσεχή Δευτέρα (19/01).

