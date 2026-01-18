Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Κυριακή 18 Ιανουαρίου
Τα βασικά θέματα που κυριαρχούν στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων:
Συνοπτικά:
Απογευματινή: Έρχονται αυξήσεις άμεσα στο Δημόσιο
Ελεύθερος Τύπος: Νέο πακέτο μείωσης φόρων και ενίσχυσης συντάξεων
Η Καθημερινή: Ο φόβος του εκλογικού πολτού
Το Βήμα: Όσα φέρνει ένας χρόνος
Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα, Κυριακή 18 Ιανουαρίου
