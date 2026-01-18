Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά σήμερα Κυριακή τα καταστήματα - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Ξεκίνησαν τη Δευτέρα οι χειμερινές εκπτώσεις - Θα διαρκέσουν μέχρι την τελευταία εργάσιμη του Φεβρουαρίου

Newsbomb

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά σήμερα Κυριακή τα καταστήματα - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές
Start of the winter sales, Thessaloniki, January 11, 2016. / Έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, Θεσσαλονίκη, 11 Ιανουαρίου 2016.
SOOC
ΕΛΛΑΔΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Oι φετινές χειμερινές εκπτώσεις έκαναν πρεμιέρα την περασμένη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου. Τα καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου να είναι ανοιχτά δύο Κυριακές και συγκεκριμένα, την Κυριακή 18 και 25 Ιανουαρίου

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων τα καταστήματα την Κυριακή αναμένεται να λειτουργήσουν με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

Σημειώνεται ότι η χειμερινή εκπτωτική περίοδος θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές στις χειμερινές εκπτώσεις

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επισημαίνει στους καταναλωτές μερικά από τα δικαιώματά τους, κατά τη διάρκεια των εκπτωτικών περιόδων, με σκοπό την ασφαλέστερη και συνετή διενέργεια των αγορών:

  • Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν.
  • Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των τριάντα (30) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από τριάντα (30) ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος δέκα (10) ημερών πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.
  • Κατά τη διενέργεια εκπτώσεων, εκτός από την αναγραφή της παλαιάς και της νέας μειωμένης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που πωλούνται με έκπτωση, επιτρέπεται και η αναγραφή και εμπορική επικοινωνία ποσοστού έκπτωσης. Εφόσον παρέχεται μειωμένη τιμή σε περισσότερα από το 60% του συνόλου των πωλούμενων ειδών, θα πρέπει να αναγράφεται στην προθήκη του καταστήματος και σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία το παρεχόμενο ποσοστό έκπτωσης και στην περίπτωση που υπάρχουν διαφορετικά ποσοστά έκπτωσης ανά κατηγορίες προϊόντων, θα πρέπει να αναγράφεται το εύρος του παρεχόμενου ποσοστού («από …. % έως …. %»). Σε κάθε άλλη περίπτωση θα αναγράφεται ότι οι εκπτώσεις αφορούν επιλεγμένα είδη με αναφορά στο αντίστοιχο ποσοστό.
  • Τα καταστήματα STOCK ή OUTLET υποχρεούνται να αναγράφουν στις πινακίδες που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις: (α) την παλαιά τιμή πώλησης, διαγραμμένη και (β) τη νέα μειωμένη τιμή πώλησης, με τρόπο που να επικοινωνεί στον καταναλωτή τη σαφή διάκριση μεταξύ των δύο αυτών τιμών. Προαιρετικά, επιτρέπεται να αναγράφεται εντός του καταστήματος και σε κάθε άλλη εμπορική επικοινωνία με τον καταναλωτή το ποσοστό της μείωσης. Στις περιόδους εκπτώσεων ή προσφορών τα καταστήματα αυτά υποχρεούνται να εμφανίζουν στις πινακίδες όλες τις ενδιάμεσες τιμές διαγραμμένες και, με έντονη γραφή, τη νέα μειωμένη τιμή διάθεσης και να αναγράφουν σε οποιαδήποτε άλλη εμπορική επικοινωνία μόνο τις λέξεις «εκπτώσεις», «προσφορές».
  • Αν οι εκπτώσεις, προσφορές ή οποιαδήποτε ανακοίνωση περί μείωσης της τιμής είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό της έκπτωσης ή ως προς τις τιμές ή ως προς την ποσότητα των προσφερόμενων με έκπτωση ή σε προσφορά προϊόντων ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλεται σε βάρος του εμπόρου πρόστιμο έως το 2% του ετήσιου κύκλου εργασιών και πάντως όχι μικρότερο από 20.000 ευρώ. Αν στον έμπορο επιβληθεί για δεύτερη φορά πρόστιμο για την ίδια παράβαση μέσα σε διάστημα πέντε ετών, το ανώτατο ύψος του προστίμου προσαυξάνεται στο 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οικία Κοκοβίκου: Η ιστορία του κτηρίου με την αυλή της «Ελενίτσας και του Αντωνάκη» που γίνεται μνημείο

10:24ΚΟΣΜΟΣ

Βιρτζίνια: Η αστυνομία ψάχνει ύποπτο και εκείνος απαντά κάτω από τη φωτογραφία του!

10:21ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Τα 50 πιο συχνά διαρρεύσαντα PIN που έχουν εντοπιστεί στο dark web

10:19LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: Κέρασε σφηνάκια το κοινό του... για να τους ζεστάνει

10:14ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τρομακτική στιγμή: Κομμάτια από το ταβάνι έπεσαν σε αθλήτρια στο Άρης – Α.Ο. Θήρας (βίντεο)

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Κίμων», αγρότες και άλλα μηνύματα

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Τα δύο τηλεφωνήματα που έκανε ο δράστης στην αστυνομία - Καρέ καρέ το φονικό

09:56ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός: Δύσκολη έξοδο στη γεμάτη Πυλαία έχει το «τριφύλλι» | Η ώρα και το κανάλι

09:55ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ημέρα μνήμης θυμάτων της τρομοκρατίας στην Ελλάδα - Το μήνυμα Δένδια

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα Μεταφοράς: Αυστηρότερα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο - Οι αλλαγές που ετοιμάζει το υπουργείο

09:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για το κόμμα Καρυστιανού: «Καλή επιτυχία, αρκεί να μειώσει την τοξικότητα και να βοηθήσει την πολιτική πρόοδο»

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «5.000 προσλήψεις μονίμου προσωπικού - Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω εγκαίνια»

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: «Σοβαροί και σεμνοί να κάνουμε την δουλειά μας χωρίς αλαζονείες» - Τι είπε για το κόμμα Τσίπρα

09:09ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Δολοφονήθηκε 41χρονος Βούλγαρος έπειτα από συμπλοκή στην Πάφο

09:00ΕΛΛΑΔΑ

Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Ανοιχτά σήμερα Κυριακή τα καταστήματα - Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

09:00ΥΓΕΙΑ

Επαναστατική ανακάλυψη στην οφθαλμολογία: Πρωτοποριακή θεραπεία σώζει ασθενείς από τύφλωση

08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

08:32LIFESTYLE

Δημήτρης Σταρόβας: «Με εξοργίζει το ότι δεν μπορώ να τραγουδήσω μετά το εγκεφαλικό»

08:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οι μεταδόσεις της ημέρας (18/01): Πού θα δείτε τα ντέρμπι ΑΕΚ – Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Honda Civic Type R HRC Concept: Με αγάπη από το Τόκιο!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:48ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δημιουργήθηκε το αλβανικό κράτος; - Ο ύπουλος ρόλος Ιταλίας και Αυστρίας

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Αλαλούμ με το Παγκόσμιο Κύπελλο στις ΗΠΑ μετά την απαγόρευση βίζας για 75 χώρες

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Μετά τους μετεωρολόγους και νέα κόντρα σεισμολόγων - Τσελέντης: Δεν είναι μπακάληδες και δεν γράφουν τα βερεσέ χρωστούμενα Ρίχτερ

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Αγωνία για τον Ερφάν Σολτάνι: Άφαντος εδώ και μέρες - Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες με ισχυρισμούς ότι εκτελέστηκε τελικά

06:42ΕΛΛΑΔΑ

Πέραμα: Νυχτερινός εφιάλτης από φωτιά στα Καζάνια - 112, κλειστοί δρόμοι και ολονύχτια μάχη της Πυροσβεστικής - Μαρτυρίες κατοίκων στο Newsbomb

09:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης: «5.000 προσλήψεις μονίμου προσωπικού - Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να κάνω εγκαίνια»

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται σημαντική μεταβολή με βοριάδες, κρύο και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά - Διαβάστε αναλυτικά την πρόγνωση στο Newsbomb

10:23ΕΛΛΑΔΑ

Γρατσία για την Καρυστιανού: «Ο κόσμος ξέρε τις δράσεις της - Θέλει να μάθει για τα απανθρακωμένα μέλη του παιδιού της»

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Αιτωλοακαρνανία: Τα δύο τηλεφωνήματα που έκανε ο δράστης στην αστυνομία - Καρέ καρέ το φονικό

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στη Λεωφόρο Κηφισίας από τις 7 το πρωί - Αναλυτικά που κλείνει

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο πακέτο για αυξήσεις στις συντάξεις μελετά η κυβέρνηση - Τα δύο σενάρια

10:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η εβδομαδιαία ανασκόπηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: «Κίμων», αγρότες και άλλα μηνύματα

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Αιτωλοακαρνανία: Οι πυροβολισμοί, οι διαμάχες και οι φόβοι για βεντέτα

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Πόσο πληρώνουμε για ένα σπίτι σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα

07:29ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτά μαγαζιά σήμερα Κυριακή, 18 Ιανουαρίου - Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ - Τι ώρα κλείνουν

15:24ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας στο Newsbomb: Μέχρι πότε θα συνεχιστεί ο χιονιάς - Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν - Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

15:14ΚΟΣΜΟΣ

«Η σαυρο-οικογένεια»: Από κοινωνικά στιγματισμένοι στο επίκεντρο παγκόσμιας ευαισθητοποίησης

09:44ΕΛΛΑΔΑ

Μέσα Μεταφοράς: Αυστηρότερα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο - Οι αλλαγές που ετοιμάζει το υπουργείο

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες - Αναταράξεις στο μπλόκο της Νίκαιας: Παραιτήθηκε ο Ιορδάνης Ιωαννίδης με βαριές καταγγελίες

11:00ΚΟΣΜΟΣ

Το θαύμα της μηχανικής: Πώς στηρίζονται οι 7.000 τόνοι του πιο διάσημου rooftop του κόσμου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ