Απεργία ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική

Απεργία ΣΑΤΑ: Χωρίς ταξί και σήμερα η Αττική
Απεργούν και σήμερα, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, οι αυτοκινητιστές Ταξί στην Αττική.

Η απεργία ξεκίνησε από το πρωί της Τρίτης στις 06:00, ενώ οι νέες κινητοποιήσεις αναμένεται να διαρκέσουν μέχρι την Πέμπτη στις 06:00, όπως είχαν προαναγγείλει μετά την ολοκλήρωση της τριήμερης απεργίας την προηγούμενη εβδομάδα.

Οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής, διεμήνυσαν πως «δεν θα κάνουν πίσω στον δίκαιο αγώνα τους».

Το Συνδικάτο Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ), με ανάρτησή του στα social media, ενημερώνει για τις συναντήσεις που είχε πρόσφατα με κοινοβουλευτικές ομάδες κομμάτων της αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Ελληνική Λύση και ΚΚΕ), όπου και τέθηκαν διεξοδικά όλα τα προβλήματα του ταξί. Σύμφωνα με τους αυτοκινητιστές, οι εκπρόσωποι των κοινοβουλευτικών ομάδων εξέφρασαν την υποστήριξή τους και δεσμεύτηκαν να πιέσουν για άμεσες λύσεις.

Ειδικότερα τέθηκαν τα παρακάτω ζητήματα:

«Ηλεκτροκίνηση - Όχι στην βίαιη μετάβαση: Απαιτούμε παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση έως το 2035, με ρεαλιστικό και βιώσιμο σχέδιο μετάβασης.

Ξεκάθαρο πλαίσιο έργου ταξί - Ε.Ι.Χ. με οδηγό: Απαιτούμε ελάχιστη μίσθωση 150 ευρώ συν Φ.Π.Α. για τα Ε.Ι.Χ. με οδηγό, σε ολόκληρη την επικράτεια, ώστε να σταματήσει η νόθευση του μεταφορικού έργου και η κοροϊδία σε βάρος των επαγγελματιών ταξί.

Αθέμιτος ανταγωνισμός - Ασυδοσία πολυεθνικών: Η κυβέρνηση κλείνει τα μάτια στον αθέμιτο ανταγωνισμό που προκαλούν πολυεθνικές εφαρμογές, υπονομεύοντας τον κλάδο και ιδιαίτερα τα Ράδιο Ταξί.

Ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδες) - Αυτονόητο δικαίωμα: Απαιτούμε δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων κυκλοφορίας (λεωφορειολωρίδων) από τα έμφορτα ταξί, όπως σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα που σέβεται τους πολίτες της.

Φορολογικό: Τέλος στην τεκμαρτή - ληστρική επιδρομή: Ζητάμε δίκαιη φορολογική μεταχείριση και τερματισμό της φορολογικής εξόντωσης του κλάδου.

Ερανιστικό Νομοσχέδιο: Το σχέδιο νόμου, αν και βρίσκεται ακόμη στο στάδιο της προετοιμασίας, είναι ενδεικτικό των προθέσεων της κυβέρνησης. Πλήρη απαξίωση και οικονομική εξόντωση των επαγγελματιών».

