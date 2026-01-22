Μαγνησία: Έπεσε βράχος στην Τσαγκαράδα - Κατολισθήσεις στην Άφησσο

Πτώση βράχου σημειώθηκε στην Τσαγκαράδα και κατολισθήσεις καταγράφηκαν στην Άφησσο εξαιτίας της κακοκαιρίας που έπληξε τη Μαγνησία, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν σοβαρούς κινδύνους για τους κατοίκους.

Τα φαινόμενα εντοπίστηκαν κυρίως σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές του Πηλίου.

Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ η αντιπεριφερειάρχης Μαγνησίας και Σποράδων, Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, τα συνεργεία της Περιφέρειας έχουν ήδη κινητοποιηθεί και θα προχωρήσουν άμεσα στην απομάκρυνση των υλικών, με στόχο την πλήρη αποκατάσταση της ασφάλειας στα συγκεκριμένα σημεία.

Παράλληλα, στα ορεινά του Πηλίου και της Όθρυος συνεχίστηκαν ασθενείς χιονοπτώσεις, ενώ στα πεδινά κυριάρχησαν βροχοπτώσεις.

Η Περιφέρεια ενημερώνει ότι το σύνολο του οδικού δικτύου της Μαγνησίας παραμένει ανοιχτό και προσβάσιμο, με τα μηχανήματα της Π.Ε. σε διαρκή ετοιμότητα για παρεμβάσεις, όπως καθαρισμούς, διανοίξεις και βελτιώσεις των δρόμων.

Διαβάστε επίσης