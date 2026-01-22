Τραγωδία στο Ηράκλειο: Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και άφησε την τελευταία του πνοή
Θρήνος για 68χρονο άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός πλησίον του αυτοκινήτου του
Νεκρός κοντά στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένας άνδρας, ηλικίας 68 ετών, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης (22/1), στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου στο Ηράκλειο.
Όπως αναφέρει το cretalive.gr, που επικαλείται εκτιμήσει αστυνομικών πηγών, ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε κάποια αδιαθεσία την ώρα που οδηγούσε, σταμάτησε το όχημα, όμως τελικά άφησε την τελευταία του πνοή.
