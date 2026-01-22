Τραγωδία στο Ηράκλειο: Αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ οδηγούσε και άφησε την τελευταία του πνοή

Νεκρός κοντά στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ένας άνδρας, ηλικίας 68 ετών, νωρίς το βράδυ της Πέμπτης (22/1), στην ευρύτερη περιοχή του Αρκαλοχωρίου στο Ηράκλειο.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, που επικαλείται εκτιμήσει αστυνομικών πηγών, ο άτυχος άνδρας αισθάνθηκε κάποια αδιαθεσία την ώρα που οδηγούσε, σταμάτησε το όχημα, όμως τελικά άφησε την τελευταία του πνοή.

