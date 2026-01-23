Λάρισα: Ένοχοι δυο γονείς που δεν έστελναν τα παιδιά τους σχολείο στην πανδημία

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας βρέθηκαν 15 γονείς παιδιών ηλικίας από 5 έως 12 ετών, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για πλημμελή φοίτηση των παιδιών τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας covid, το σχολικό έτος 2020–2021, με δύο εξ αυτών να κρίνονται ένοχοι.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, πρόκειται για γονείς μαθητών που εκείνη την περίοδο φοιτούσαν σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια σε περιοχές της Λάρισας, της Αγιάς και της Ελασσόνας και οι οποίοι δεν μεριμνούσαν για τη συστηματική παρουσία των παιδιών τους στο σχολείο, γεγονός που οδήγησε στην παρέμβαση της Εισαγγελίας.

Όπως προέκυψε από τις απολογίες τους, οι περισσότεροι από τους γονείς επέλεξαν να μην στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο για προληπτικούς λόγους, καθώς στο οικογενειακό τους περιβάλλον υπήρχαν συγγενείς με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τελικά, 13 από τους 15 γονείς αθωώθηκαν, ενώ οι δύο καταδικάστηκαν για κατ’ εξακολούθηση παραβίαση της υποχρεωτικής φοίτησης των παιδιών τους. Σε βάρος τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 8 και 10 μηνών αντίστοιχα, καθώς και χρηματικά πρόστιμα ύψους 700 και 900 ευρώ.

