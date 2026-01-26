Ρέθυμνο: Σπάνια ψαριά στον Πλακιά – Εντοπίστηκε θράψαλο γίγας
Ένα σπάνιο περιστατικό σημειώθηκε στον πλακιά όπου εντοπίστηκε ένα τεράστιο θράψαλο που προκάλεσε τον θαυμασμό όσων το αντίκρυσαν για το μέγεθός του
Μια ψαριά – γίγας σημειώθηκε πρόσφατα στην περιοχή του Πλακιά και προκάλεσε το ενδιαφέρον των τοπικών ψαράδων της περιοχής και όχι μόνο.
Ο λόγος έχει να κάνει με ένα τεράστιο θράψαλο το οποίο υπερβαίνει σε μέγεθος αλλά και σε βάρος από τα συνηθισμένα δεδομένα του συγκεκριμένου είδους.
