Θραύση αγωγού και καθίζηση οδοστρώματος στα Μελίσσια – Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων
Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσσια
00.00/
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Δημοκρατίας στα Μελίσσια αποκαταστάθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (27/1), μετά από διακοπή λόγω καθίζησης που προκλήθηκε από θραύση κεντρικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας, όταν θραύση του κεντρικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ, προκάλεσε τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων.
Συγκεκριμένα, το συμβάν προκάλεσε καθίζηση του οδοστρώματος και άνοιγμα «κρατήρα» στη μέση του δρόμου, κοντά στο ύψος της οδού 25ης Μαρτίου.
Παράλληλα, η ΕΥΔΑΠ έχει προχωρήσει στη διακοπή της παροχής νερού και σε σπίτια της περιοχής.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
04:16 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ισχυρός σεισμός 5,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία
03:38 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3 Ρίχτερ μεταξύ Παλαιόχωρας και Γαύδου
00:46 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Μήνυμα από ΗΑΕ: Δεν θα εμπλακούμε σε επίθεση κατά του Ιράν
23:36 ∙ LIFESTYLE
Κένταλ Τζένερ: Πόζαρε ολόγυμνη στο κρεβάτι του σπιτιού της
23:30 ∙ ΚΟΣΜΟΣ
Ιταλία: Αστυνομικός πυροβόλησε και σκότωσε 28χρονο
20:07 ∙ ΚΥΠΡΟΣ