Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 27χρονο και 31χρονο για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Στον δρόμο για τις σωφρονιστικές φυλακές οδηγούνται, μετά τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο 31χρονος και ο 27χρονος που συνελήφθησαν για τη μεγάλη υπόθεση ναρκωτικών στο Ηράκλειο. Οι δύο κατηγορούμενοι απολογήθηκαν σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο, αντιμετωπίζοντας βαριές κατηγορίες για καλλιέργεια, κατοχή και διακίνηση ουσιών.

Η έφοδος

Η αντίστροφη μέτρηση για τη σύλληψή τους ξεκίνησε μετά από συστηματική παρακολούθηση της Δίωξης Ναρκωτικών. Η επιχείρηση κορυφώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, όταν αστυνομικοί ακινητοποίησαν τους δύο άνδρες έξω από οικία στην περιοχή του Γαζίου, την οποία χρησιμοποιούσαν ως κεντρικό σημείο αποθήκευσης («καβάτζα»).

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι δράστες έγιναν αντιληπτοί τη στιγμή που μετέφεραν συσκευασίες με ναρκωτικά από την αποθήκη στο αυτοκίνητο, με προορισμό την οικία του 27χρονου.

Τα ευρήματα

Στις διαδοχικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και οχήματα σε περιοχές των Δήμων Μαλεβιζίου και Μυλοποτάμου, εντοπίστηκε ένα «μίνι σουπερμάρκετ» ναρκωτικών. Συγκεκριμένα κατασχέθηκαν:

6,8 κιλά κάνναβης

504,7 γραμμάρια κοκαΐνης

7.500 ευρώ σε μετρητά

5 ζυγαριές ακριβείας και 4 κινητά τηλέφωνα

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις από τις Διευθύνσεις Ηρακλείου και Ρεθύμνου, ενώ κομβικός ήταν ο ρόλος της Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης. Το όχημα που χρησιμοποιούσαν οι δύο συλληφθέντες κατασχέθηκε ως μέσο διακίνησης.

