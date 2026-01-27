Πύργος: 23χρονος παρέλαβε κοκαΐνη με δέμα από το ΚΤΕΛ και συνελήφθη

Χειροπέδες σε έναν 23χρονο πέρασαν αστυνομικοί στον Πύργο ο οποίος παρέλαβε δέμα από λεωφορείο που αφίχθη στον σταθμό του ΚΤΕΛ προερχόμενο από Αθήνα.

Ο 23χρονος παρέλαβε δέμα το οποίο αποδείχθηκε ότι περιείχε 80 γραμμάρια κοκαΐνης με τους αστυνομικούς να τον συλλαμβάνουν επί τόπου.

Οι αρχές είχαν εδώ και αρκετό καιρό στα χέρια τους πληροφορίες για συχνές αφίξεις δεμάτων από την Αθήνα, καθώς και για έναν νεαρό που εμφανιζόταν με μεγάλη συνέπεια κατά τις ώρες άφιξης των λεωφορείων, γεγονός που δεν πέρασε απαρατήρητο.

Οι αστυνομικοί παρακολούθησαν για αρκετές ημέρες τον κεντρικό σταθμό στα ΚΤΕΛ Ηλείας, δίνοντας έμφαση στα δρομολόγια που έρχονταν από την Αθήνα. Το βράδυ της Κυριακής (25/1) ο 23χρονος εμφανίστηκε για ακόμη μια φορά στα ΚΤΕΛ, παρέλαβε το δέμα και κατευθύνθηκε προς την έξοδο.

Ωστόσο, αστυνομικοί της Δίωξης, τον σταμάτησαν και σε έλεγχο που διενεργήθηκε εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα κοκαΐνης μεγαλύτερη των 80 γραμμαρίων, την οποία θα διακινούσε στη συνέχεια και θα μπορούσε να του αποφέρει κέρδη χιλιάδων ευρώ.

Αμέσως, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 23χρονο, ο οποίος αναμένεται να περάσει την πόρτα του αρμόδιου εισαγγελέα ενώ ερευνάται η εμπλοκή του σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

«Συνελήφθη, στις 25-01-2026 βράδυ, στον Πύργο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πύργου, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών εντόπισαν τον κατηγορούμενο στα ΚΤΕΛ Ηλείας και σε έλεγχο που ενήργησαν, βρήκαν στην κατοχή του και κατέσχεσαν μια συσκευασία που περιείχε -80- γραμμάρια κοκαΐνης.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας».

