Νέες ταυτότητες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για τους επόμενους έξι μήνες

Έχει εκτοξευθεί η ζήτηση των ραντεβού για έκδοση των νέων ταυτοτήτων 

Νέες ταυτότητες: Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού για τους επόμενους έξι μήνες
Σε μια νέα εποχή θα περάσουν εντός των επόμενων μηνών οι πολίτες καθώς η αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων προχωρά με πυρετώδεις ρυθμούς, προκειμένου να αποκτηθούν οι ψηφιακά αναβαθμισμένες νέες ταυτότητες.

Ωστόσο σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/1157, ταυτότητες κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη (MRZ), παύουν να ισχύουν την 3η Αυγούστου 2026.

Επομένως, όπως είναι λογικό έχει αυξηθεί κατακόρυφα η ζήτηση για έκδοση νέων ταυτοτήτων, τόσο πολύ που σε αρκετά αστυνομικά τμήματα δεν υπάρχει διαθέσιμο ραντεβού για τους επόμενους έξι μήνες.

Πόσο θα πληρώσει ο κάθε πολίτης

Για την έκδοση νέας ταυτότητας απαιτείται:

  • Ηλεκτρονικό παράβολο 10 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4485) για το σώμα του δελτίου, τα έξοδα εκτύπωσης και προσωποποίησης, καθώς και τη δαπάνη ασφαλούς μεταφοράς.
  • Για πολύτεκνους (με αποδεικτικό, π.χ. βιβλιάριο πολυτέκνων), το παράβολο μειώνεται στα 5 ευρώ (Τύπος Παραβόλου (4486).
  • Ένσημο ΕΛΑΣ 0,50 ευρώ (Τύπος Παραβόλου 2043) που επικολλάται στην αίτηση

Τα e-παράβολα πρέπει να έχουν πληρωθεί πριν ο πολίτης επισκεφθεί το αστυνομικό τμήμα.

Πώς μπορείτε να κλείσετε ραντεβού

Αναλυτικά η διαδικασία για τον προγραμματισμό του ραντεβού για τις νέες ταυτότητες:

  • Ο πολίτης επιλέγει στην αίτησή του, Αρχή Έκδοσης με βάση τη διεύθυνση μόνιμης ή προσωρινής του διαμονής στην Ελλάδα, συγκεκριμένη ημέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας, ώστε να εξυπηρετηθεί με φυσική παρουσία. Τα στοιχεία του αντλούνται αυτόματα από το Μητρώο Πολιτών και το Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας(ΕΜΕπ).
  • Σε περίπτωση που δεν έχει επικαιροποιημένα τα στοιχεία του στο ΕΜΕπ, θα πρέπει είτε να τα ενημερώσει επιτόπου ή να τα συμπληρώσει κατά δήλωση.
  • Με την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(email) με τις βασικές πληροφορίες για τη διεκπεραίωση του ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της Αρχής Έκδοσης που έχει επιλέξει.
  • Το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί ή να ακυρωθεί ή να υποβληθεί εκ νέου, το αργότερο μία (1) ώρα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού.
  • Σε διάφορα διαστήματα πριν την έναρξη του προγραμματισμένου ραντεβού ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει από την πλατφόρμα μήνυμα υπενθύμισης στο email που έχει δηλώσει.

Για την περίπτωση απώλειας ή κλοπής του Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας ο πολίτης θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς με την αρμόδια Αρχή Έκδοσης, βάσει της διεύθυνσης μόνιμης ή προσωρινής διαμονής του στην Ελλάδα και να ζητήσει τηλεφωνικώς τον προγραμματισμό ραντεβού για την έκδοση νέου Δελτίου Ταυτότητας.

Μέχρι πότε μπορείτε να εκδώσετε διαβατήριο με την παλιά ταυτότητα

Η διαδικασία έκδοσης διαβατηρίου περνά στη νέα εποχή, με στόχο την ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενίσχυση της ασφάλειας των εγγράφων. Τίθεται σε εφαρμογή νέο σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης απαιτούμενων δικαιολογητικών, το οποίο μειώνει τη γραφειοκρατία και επιταχύνει σημαντικά τον χρόνο διεκπεραίωσης των αιτημάτων, ιδιαίτερα για τους Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό, όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και την Ελληνική Αστυνομία.

Η νέα εφαρμογή σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε χωρίς καμία επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού, τηρώντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της διαδικασίας και την προστασία των δεδομένων των πολιτών, σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προσωπικών δεδομένων.

Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας φέρνει πολλαπλά πλεονεκτήματα για τους πολίτες και τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες:

– Μειώνεται κατά μία έως δύο ημέρες ο απαιτούμενος χρόνος διεκπεραίωσης των αιτημάτων, καθώς εξαλείφεται ο χρόνος διακίνησης έντυπων δικαιολογητικών μέσω ταχυδρομικών υπηρεσιών.

– Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος λήψης των αιτημάτων από τους αρμόδιους χειριστές καθώς και ο αριθμός των απορριφθέντων αιτήσεων λόγω εσφαλμένης καταχώρισης δεδομένων, καθώς προσυμπληρώνονται αυτόματα, μέσω διαλειτουργικοτήτων της εφαρμογής με άλλα πληροφοριακά συστήματα.

– Καταργείται μία σειρά δικαιολογητικών που απαιτούνταν να συνυποβληθούν με κάθε αίτημα έκδοσης διαβατηρίου (ψηφιακό αντίγραφο δελτίου ταυτότητας, αντίγραφο αποδεικτικού δέσμευσης ηλεκτρονικού παραβόλου, βεβαίωση αποτελέσματος ερευνών σχετικά με συνθήκες κλοπής ή απώλειας διαβατηρίου).

– Μειώνονται σημαντικά οι δαπάνες για την κάλυψη των εξόδων ταχυμεταφοράς.

– Ενισχύεται περαιτέρω η ασφάλεια του διαβατηρίου, καθώς πλέον οι φωτογραφίες προσώπου συλλέγονται σε ψηφιακή μορφή με αυξημένη ποιότητα αποτύπωσης.

Η εφαρμογή και τα επόμενα βήματα

Αρχικά, η εφαρμογή χρησιμοποιείται σε όλα τα Γραφεία Διαβατηρίων και Σημεία Παραλαβής Δικαιολογητικών της χώρας. Φυσικά, προβλέπεται η επέκταση και στις Ελληνικές Προξενικές Αρχές του εξωτερικού, μειώνοντας τον χρόνο έκδοσης διαβατηρίων για τους Έλληνες του εξωτερικού έως και κατά 30 ημέρες.

Η νέα διαδικασία τέθηκε σε λειτουργία την 31η Δεκεμβρίου 2025. Ωστόσο, μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2026 θα λειτουργεί παράλληλα και η παλιά μέθοδος με έντυπα δικαιολογητικά, ώστε να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση.

Ο ρόλος της νέας ταυτότητας

Από την 3η Αυγούστου 2026 και εφεξής, η έκδοση νέου διαβατηρίου θα απαιτεί νέου τύπου δελτίο ταυτότητας, ενισχύοντας περαιτέρω την ασφάλεια της διαδικασίας.

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα passport.gov.gr.

