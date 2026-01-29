Συναγερμός για την εξαφάνιση 38χρονου από το Χαϊδάρι

Συναγερμός για την εξαφάνιση 38χρονου από την περιοχή του Χαϊδαρίου το απόγευμα της Πέμπτης (29/1).

Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού»

Στις 29/01/2026, στις 18:00 το απόγευμα, εξαφανίστηκε από την περιοχή του Χαιδαρίου Αττικής, ο Νίκος Σακελλαρίδης, 38 ετών.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του στις 29/1/2026 και προχώρησε στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν αιτήματος της οικογένειας του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Άμεσα κινητοποιήθηκε και η Ομάδα Έρευνας και Διάσωσης «ΘΑΝΑΣΗΣ ΜΑΚΡΗΣ», η Κυνοφιλική Ομάδα με ειδικά εκπαιδευμένο σκύλο, καθώς και οι εθελοντικές ομάδες ΔΕΛΤΑ, ΕΕΕΔΕΑ (Ελληνική Ένωση Έρευνας & Διάσωσης Εθελοντών Αττικής) που βρίσκονται ήδη στο σημείο. Ο Νίκος Σακελλαρίδης έχει ύψος 1,74 μ., είναι 68 κιλά περίπου, έχει μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια, φοράει γυαλιά μυωπίας και έχει γένια μιας εβδομάδας. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε κόκκινο-μπλε μπουφάν NAUTICA, τζιν παντελόνι, γκρι ανοιχτό φούτερ και αθλητικά παπούτσια.

