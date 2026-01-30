Ζεφύρι: Σύλληψη έξι ατόμων για παράνομο χυτήριο μετάλλων

Στην περιοχή του Ζεφυρίου η Αστυνομία ανακάλυψε παράνομο εργαστήριο τήξης μετάλλων, όπου μεταλλικά αντικείμενα προερχόμενα από κλοπές τα έλιωναν και πουλιόνταν ξανά.

Συνελήφθησαν έξι άτομα ενώ, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες σε οικίες και καταστήματα πλήθος μεταλλικών αντικειμένων και κοσμημάτων.

Στο πλαίσιο επιχειρησιακής δράσης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., η οποία πραγματοποιήθηκε την 27-1-2025 στις περιοχές των Αγίων Αναργύρων, του Ζεφυρίου καθώς και στο κέντρο της Αθήνας, εντοπίστηκε παράνομο εργαστήριο τήξης μετάλλων και πλήθος κλεμμένων μεταλλικών αντικειμένων, ενώ συνελήφθησαν έξι άτομα.

Πρόκειται για 3 αλλοδαπούς, ηλικίας 34,36 και 43 ετών, 40χρονο ημεδαπό και 2 ημεδαπές, ηλικίας 25 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, για παράβαση του εθνικού τελωνειακού κώδικα και της νομοθεσίας περί όπλων, βία κατά υπαλλήλων και υπόθαλψη εγκληματία.

Όπως προέκυψε από την έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών, οι κατηγορούμενοι δραστηριοποιούνταν στην αποδοχή μεταλλικών αντικειμένων, προερχόμενων είτε από κλοπές είτε από απάτες, τα οποία στη συνέχεια έλιωναν σε παράνομο εργαστήριο τήξης μετάλλων που είχαν διαμορφώσει στην περιοχή του Ζεφυρίου και τα μεταπωλούσαν σε καταστήματα- βιτρίνες που διατηρούσαν, με σκοπό την αποκόμιση παράνομου περιουσιακού οφέλους.

Μετά από έρευνες σε οικίες και καταστήματα στο Ζεφύρι, στους Αγίους Αναργύρους και στο κέντρο της Αθήνας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ηλεκτρικός φούρνος τήξης μετάλλων,

18 κινητά τηλέφωνα και 98 πακέτα σύνδεσης

κινητής τηλεφωνίας,

πλήθος ρολογιών και κοσμημάτων,

μεταλλικά οικιακά σκεύη,

μεγεθυντικός φακός,

42 φυσίγγια,

2 καταγραφικά μηχανήματα,

13 ατμιστές χωρίς την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης και

το χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.