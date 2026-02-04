ΕΣΔΔΑ: Αντίστροφη μέτρηση για την προκήρυξη του 32ου εισαγωγικού διαγωνισμού

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας προγραμματίζεται για τον Μάιο, ενώ το δεύτερο στάδιο για τον Ιούλιο.

Γιάννης Φιλιππάκος

Γιάννης Φιλιππάκος
Εντός του Μαρτίου αναμένεται η προκήρυξη του εισαγωγικού διαγωνισμού της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΔΔΑ), όπως ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ).

Το πρώτο στάδιο της διαδικασίας προγραμματίζεται για τον Μάιο, ενώ το δεύτερο στάδιο για τον Ιούλιο του ίδιου έτους. Η έναρξη των μαθημάτων προβλέπεται για τον Οκτώβριο του 2026.

Ο διαγωνισμός αφορά στην επιλογή 80 έως 100 σπουδαστών, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν το πρόγραμμα σπουδών της 32ης εκπαιδευτικής σειράς της Σχολής.

Σε δύο στάδια η διαδικασία

Στο πρώτο στάδιο, οι υποψήφιοι εξετάζονται στα γνωστικά αντικείμενα:

  • Οργάνωση και Λειτουργία του Κράτους
  • Δημόσια Οικονομική
  • Δοκιμασία Δεξιοτήτων

Στο δεύτερο στάδιο, η εξέταση περιλαμβάνει:

  • Αγγλική Γλώσσα
  • Δημόσια Διοίκηση και Διακυβέρνηση
  • Φάκελο Επίκαιρου Θέματος
  • Για τους υποψηφίους των τμημάτων που αφορούν στο Υπουργείο Εξωτερικών προβλέπεται επιπλέον εξέταση στη Δεύτερη Ξένη Γλώσσα.

Το πρόγραμμα σπουδών έχει συνολική διάρκεια 18 μηνών και καλύπτει σύγχρονα αντικείμενα της δημόσιας διοίκησης, των ψηφιακών τεχνολογιών και των πολιτικών των τμημάτων εξειδίκευσης της Σχολής. Περιλαμβάνει τετράμηνη πρακτική εκπαίδευση σε φορείς του δημόσιου τομέα, εκπαιδευτική επίσκεψη στο εξωτερικό σε θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και συγγραφή Τελικής Εργασίας. Στο πλαίσιο του προγράμματος λειτουργούν τμήματα εξειδίκευσης σε κρίσιμους τομείς της δημόσιας διοίκησης, όπως η ψηφιακή πολιτική, η κοινωνική πολιτική, το περιβάλλον και η αγροτική ανάπτυξη, ο πολιτισμός, ο τουρισμός κα.

Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους, οι απόφοιτοι τοποθετούνται σε επιλεγμένες θέσεις της δημόσιας διοίκησης.

Αναλυτικές πληροφορίες και σχετικές ανακοινώσεις θα αναρτώνται στον επίσημο ιστότοπο του ΕΚΔΔΑ, στην ενότητα «Εισαγωγικός Διαγωνισμός ΕΣΔΔΑ».

