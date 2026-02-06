Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών-Κορίνθου το Σάββατο
Λόγω εργασιών θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 7, 13 και 14 Φεβρουαρίου
Λόγω εκτέλεσης ασφαλτικών εργασιών, θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου, περιοχής Δήμου Μεγαρέων:
Φάση Α:
Ολικός αποκλεισμός του κλάδου εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου προς Νέα Πέραμο, ρεύμα κυκλοφορίας προς Κόρινθο, την 7-2-2026 και κατά τις ώρες 07:00΄έως 18:00΄.
Η κίνηση των οχημάτων που εξέρχονται του αυτοκινητόδρομου από Αθήνα προς Νέα Πέραμο θα πραγματοποιείται μέσω του επόμενου Ημικόμβου Μεγάρων.
Φάση Β:
Μερικός αποκλεισμός (στένωση) είτε του αριστερού είτε του δεξιού τμήματος της διατομής έκαστης κατεύθυνσης της Κάθετης Οδού του Α/Κ Πάχης (είτε από Πάχη προς Μέγαρα, είτε από Μέγαρα προς Πάχη), την 13-2-2026 και κατά τις ώρες 07:00΄έως 18:00΄.
Η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από το εναπομείναν τμήμα της διατομής του οδοστρώματος.
Φάση Γ:
Ολικός αποκλεισμός του κλάδου εξόδου της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Κορίνθου προς Νέα Πέραμο, ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, την 14-2-2026 και κατά τις ώρες 07:00΄έως 18:00΄.
Η κυκλοφορία των οχημάτων που εξέρχονται του αυτοκινητόδρομου από Κόρινθο προς Νέα Πέραμο θα πραγματοποιείται είτε μέσω προηγούμενου Α/Κ Πάχης είτε μέσω του επόμενου Α/Κ Θήβας.
Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.